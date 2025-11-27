Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal tárgyal pénteken

Szabadkán tárgyal csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök Alekszandar Vucsics elnökkel, aki egy sajtótájékoztatót is tartott kollégájával, ahol a magyar kormányfő Viktor megerősítette azt a sajtóinformációt, miszerint pénteken az oroszokkal fog tárgyalni: elmondása alapján Magyarország energiaellátása lesz a fókuszban.

A kormányfő megerősítette, hogy az oroszokkal tárgyal pénteken Magyarország energiaellátásáról.

Mindeközben Orbán Viktor kérdésre válaszolva elmondta: „Magyarország nem rendelkezik Magyarország területén jelentős olaj- és gázlelőhelyekkel, így alapvetően az orosz importból élünk.” Mint mondta, most az amerikaiak szankciókat vezettek be, de azt már sikerült elérnie a hónap elején Washingtonban, hogy Magyarország mentességet kapjon ezek alól – egy másik feladata azonban még maradt.

„Most azt kell biztosítanom, hogy nafta is legyen – tehát ne csak papír, meg engedély –, anyag legyen, olaj meg gáz. A következő napokban, holnap ennek érdekében fogok tárgyalni, remélem sikerrel” – fogalmazott a kormányfő, utalva ezzel az oroszokkal való megbeszélésre.

Majd hozzáfűzte, hogy ha a tárgyalások sikeresek lesznek, akkor „Magyarországra továbbra is érkezik orosz olaj és gáz”.

„És ha nekünk lesz,akkor Önöknek is lesz […] amink van, azt megosztjuk önökkel” – üzente a szerbeknek Orbán Viktor.