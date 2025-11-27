Külföld
Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal tárgyal pénteken
„Most azt kell biztosítanom, hogy nafta is legyen"
A kormányfő megerősítette, hogy az oroszokkal tárgyal pénteken Magyarország energiaellátásáról.
Mindeközben Orbán Viktor kérdésre válaszolva elmondta: „Magyarország nem rendelkezik Magyarország területén jelentős olaj- és gázlelőhelyekkel, így alapvetően az orosz importból élünk.” Mint mondta, most az amerikaiak szankciókat vezettek be, de azt már sikerült elérnie a hónap elején Washingtonban, hogy Magyarország mentességet kapjon ezek alól – egy másik feladata azonban még maradt.
„Most azt kell biztosítanom, hogy nafta is legyen – tehát ne csak papír, meg engedély –, anyag legyen, olaj meg gáz. A következő napokban, holnap ennek érdekében fogok tárgyalni, remélem sikerrel” – fogalmazott a kormányfő, utalva ezzel az oroszokkal való megbeszélésre.
Majd hozzáfűzte, hogy ha a tárgyalások sikeresek lesznek, akkor „Magyarországra továbbra is érkezik orosz olaj és gáz”.
„És ha nekünk lesz,akkor Önöknek is lesz […] amink van, azt megosztjuk önökkel” – üzente a szerbeknek Orbán Viktor.