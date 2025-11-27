Merz megdöbbent Amerika ukrajnai terve miatt

Friedrich Merz német kancellárt megdöbbentette Donald Trump amerikai elnök ukrajnai konfliktus rendezésére irányuló béketervének tartalma – jelentette a The New York Times (NYT) forrásokra hivatkozva.

„Amikor Friedrich Merz német kancellár múlt csütörtökön először értesült a Trump-adminisztráció ukrajnai béketervéről, mind a terv tartalma, mind az, ahogyan értesült róla, megdöbbentette” – áll a cikkben.

Ahogy a kiadvány megjegyzi, Merz nem amerikai tisztviselőktől hallott a tervről, hanem egy híradásból. Források szerint csapatának többször is fel kellett vennie a kapcsolatot Trumppal, hogy telefonhívást egyeztessenek a tisztázás érdekében.

Megjegyzendő, hogy sok európai külügyminiszter először múlt csütörtökön Brüsszelben hallott Trump tervéről, és a javaslat kiszivárogtatása, amelyről olyan médiumok számoltak be, mint az Axios és a The Financial Times, sokkolta őket.

„Amikor mindenki összegyűlt és elolvasta a The Financial Timest, felmerült bennük néhány kérdés” – mondta Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter.

Az újság szerint a helyzet tisztázása érdekében a miniszterek elkezdték kikérdezni Andrij Szibiha ukrán külügyminisztert, aki videókapcsolaton keresztül csatlakozott a találkozóhoz. A találkozón jelen lévő két tisztviselő szerint Szibiha, kollégáihoz hasonlóan, kevés információval rendelkezett az amerikai tervről.