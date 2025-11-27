Méltányos béke és garantált biztonság kell Ukrajnának!

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reményét fejezte ki csütörtökön, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok diplomáciai erőfeszítéseinek közös eredménye a méltányos béke és a garantált biztonság lesz, és ezek fő célja az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború megállítása.

Az ukrán elnök az X közösségi oldalon közzétett üzenetében írt erről, melyben „boldog és áldott hálaadás napot” kívánt Donald Trump amerikai elnöknek és Melania Trump first ladynek, valamint az egész amerikai népnek.

Zelenszkij „őszinte háláját” fejezte ki az Egyesült Államoknak minden támogatásért, amely „oly sok életet mentett meg Ukrajnában, és nap mint nap segít bennünket függetlenségünk védelmében. Rendkívül örülünk, hogy kapcsolataink konstruktívak, és a diplomácia további pozitív fejlődését várjuk, hogy végre és mindörökre véget vessünk Oroszország háborújának népünk ellen. Őszintén reméljük, hogy a méltányos béke és a garantált biztonság közös eredményünk lesz!” – hangsúlyozta üzenetében az ukrán elnök.