2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Megjött Moszkva felelete a lengyeleknek

Megy az adok-kapok

MH/MTI
 2025. november 27. csütörtök. 14:27
Visszavonja az irkutszki lengyel főkonzulátus működéséhez való hozzájárulását Moszkva, válaszul egy korábbi hasonló lengyel intézkedésre - közölte csütörtökön az orosz külügyminisztérium.

Megjött Moszkva felelete a lengyeleknek
Az orosz nagykövetség Varsóban
Fotó: AFP/Wojtek Radwanski

„November 27-én a lengyel nagykövetet bekérették az orosz külügyminisztériumba, ahol jegyzéket adtak át neki, azzal az értesítéssel, hogy válaszlépésként a lengyel hatóságok által 2025. december 23-tól visszavont engedélyre, amely a orosz főkonzulátus működését engedélyezte Gdanskban, az orosz fél úgy döntött, hogy 2025. december 30-tól visszavonja a lengyel főkonzulátus Irkutszkban való működését engedélyező hozzájárulást” - áll a közleményben.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter korábban bejelentette, hogy Varsó visszavonja az orosz konzulátus gdanski működésére vonatkozó hozzájárulását. A tárcavezető a döntést a lengyelországi vasúti incidensekkel hozta összefüggésbe, amelyekért Moszkvát tette felelős. Hozzátette, hogy ha ilyen események megismétlődnek, „további döntések születnek”.

