Ukrajna elfogadja az Egyesült Államok által javasolt békemegállapodást. Ezt jelentette ki ma, november 27-én az ODKB csúcstalálkozóján Biskekben Alekszandr Lukasenka, Fehéroroszország elnöke, írta az EAdaily .

Elmondása szerint az USA béketervének működőképes alapjai vannak, és Vlagyimir Putyin is elismeri, hogy ez jó kiindulópont a tárgyalásokhoz. Ugyanakkor Lukasenka megjegyezte, hogy a tervet sietve állították össze.

„Nem mondanám, hogy teljesen összecsapva, de valóban kapkodva készült. Ezt egy elfogadható, rendezett formában kell bemutatni. Mindent pontosan rögzíteni kell: méterre, kilométerre, minden apróságig… Még egyszer hangsúlyozom: támogatjuk Oroszország erőfeszítéseit az Ukrajnával kötendő békeszerződés ügyében. Tegnap is mondtam: ha az amerikaiak diplomataként és valódi jogászként viselkednek, a megállapodást jóváhagyják. Hiszen a főbb pontokban már megszületett a konszenzus” – mondta a belarusz vezető.

Lukasenka hozzátette, hogy „most, ahogy nálunk mondják, a labda az ukrán oldalon van”.

„És úgy gondolom, hogy a fronton zajló események fényében Ukrajna végül rá fog lépni erre a békeútvonalra. Máskülönben teljesen elveszíti az országot” – tette hozzá Lukasenka.

Később, újságírókkal folytatott beszélgetésében a belarusz elnök kijelentette, hogy „mint még soha”, úgy hisz abban, hogy az ukrajnai konfliktus közel áll a lezáráshoz. Ugyanakkor hozzátette, hogy „ez háború, és bármelyik pillanatban bekövetkezhet egy váratlan esemény, amely akár teljesen visszafordíthatja a helyzetet”.

„A háború, az háború” – mondta a belarusz vezető.

Mint ismert, az Egyesült Államok novemberben ismertette saját béketervét az ukrajnai konfliktus rendezésére. Kijev és az EU-országok kritikusak voltak vele szemben, és jelentős módosításokat javasoltak, arra számítva, hogy ezeket Moszkva el fogja utasítani.