Kiderült Putyin titkos programja

A Neiry nevű, állami hátterű moszkvai neurotechnológiai cég azt állítja, hogy a PJN-1 névre keresztelt biodrónok valójában hétköznapi galambok, amelyekbe sebészeti úton neuralis chipeket ültetnek. A vállalat szerint az operátorok valós időben tudnak parancsokat küldeni, a madár pedig „úgy hiszi”, hogy maga szeretne a kijelölt irányba repülni – ami Putyin technológiai fejlesztéseinek újabb látványos példája – írja a Daily Mail alapján az Origo.

A galambok agyába milliméterpontossággal helyezett elektródák kerülnek, hátukra pedig apró, napelemes hátizsákot szerelnek GPS-szel és jeladóval. A Neiry azt állítja, hogy nincs szükség kiképzésre, mert minden állat azonnal irányíthatóvá válik a műtét után.

A biodrón galambok akár napi 500 kilométert is megtehetnek, így ideálisak rejtett megfigyelési vagy katonai célokra.

A cég közölte, hogy később hollókat, sirályokat és albatroszokat is bevetne nagyobb hatótávú vagy nagyobb terhet igénylő feladatokhoz. Bár a vállalat „100 százalékos túlélési arányra” törekszik, nem árulta el, hány madár pusztult el a beavatkozás során. A technológia különösen veszélyesnek tűnik, mivel a galambok a városi környezetben teljesen észrevétlenül mozognak. A projekt mögött több állami innovációs program és Putyinhoz köthető befektetési struktúra áll. Szakértők szerint a biodrónok alkalmasak lehetnek érzékeny létesítmények megfigyelésére, sőt akár háborús zónákban történő felderítésre is. A módszer sokaknak eszébe juttatja a híres orosz katonai delfinprogramot, amelyet már a szovjet időkben is alkalmaztak.

A kínaiak is galambokkal kémkednek?

Indiában egy, lábán gyűrűkkel érkezett tajvani versenygalambot azért tartóztattak le, mert a jelek alapján azt hitték, a madár a kínai hírszerzésnek kémkedik. Nyolc hónap vizsgálódás után azonban kiderült, hogy nem kém, csak egy elkóborolt versenymadár — a hatóságok végül szabadon engedték. A történet újabb példája annak, hogy a galambokra néha indokolatlanul gyanakodnak hírszerzési célból.

A CIA még pókokkal is próbálkozott

A CIA a hidegháború éveiben macskákat, hollókat és galambokat is kiképzett titkos bevetésekre, abban bízva, hogy az állatok feltűnés nélkül juttathatnak el lehallgatókészülékeket vagy fényképező-felszerelést célterületekre. Egyes tervrajzok szerint még pókokat is megpróbáltak betanítani, amikor robotikus vagy elektronikus eszközök még nem voltak elég kicsik. Bár a programok közül sokat töröltek — az állatok megbízhatatlansága miatt — a kezdeményezés jól mutatja, milyen kreatív és sokszor bizarr eszközökhöz folyamodtak a titkosszolgálatok.