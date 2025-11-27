2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Kiderült, hogy Zelenszkij miért vonakodik feladni Donbászt

Patthelyzethez vezethet a tárgyalásokban

MH
 2025. november 27. csütörtök. 18:23
Shuster szerint Zelenszkij nem akarja feladni Donbászt az elnökválasztás miatt.

Kiderült, hogy Zelenszkij miért vonakodik feladni Donbászt
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Simon Schuster újságíró szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem hajlandó átadni Donbászt a béketárgyalások során, mert attól tart, hogy elveszíti a közelgő elnökválasztást.

„Ha akár egyetlen négyzetkilométert is feláldoz, az lesz a fő kérdés minden választáson. Bármelyik ellenfele addig fogja rugdosni érte, amíg össze nem omlik” – mondta Zelenszkij egyik közeli tanácsadója.

Ahogy az ukrán elnöki hivatal forrásai megjegyezték, Kijev bármilyen tűzszüneti formátumba beleegyezik, kivéve a területek feladását, ami patthelyzethez vezethet a tárgyalásokban.

