Tízezrével távoznak az EU-állampolgárok Nagy-Britanniából

A júniussal zárult egy évben meredeken csökkent a megelőző időszakok rekordszintjeiről a nettó bevándorlás Nagy-Britanniában. A brit statisztikai hivatal (ONS) csütörtöki ismertetése szerint a véglegesen távozó EU-állampolgárok száma továbbra is jóval meghaladta az uniós országokból tartós letelepedés céljával érkezőkét.

Londonban tömegek vonultak az utcára az illegális bevándorlás és a munkáspárti brit kormány politikája ellen

Az ONS beszámolója szerint a június 30-án véget ért tizenkét hónapban 204 ezer volt a Nagy-Britanniába tartós letelepedés és munkavállalás céljával érkezők nettó száma, vagyis a bevándorlók és a kivándorlók számának különbsége.

Ez azt jelenti, hogy a nettó bevándorlás több mint kétharmadával csökkent az egy évvel korábbi azonos időszakban mért 649 ezerről, és csaknem 80 százalékkal a 2023 márciusában zárult egy év 944 ezer fős eddigi rekordjáról.

A csütörtöki adatismertetés szerint a júniussal véget ért egy évben 85 ezren költöztek az „EU plusz” országcsoportból Nagy-Britanniába. Az ONS ebbe a csoportba sorolja az Európai Unió tagországait, valamint Norvégiát, Izlandot, Liechtensteint és Svájcot.

Ugyanennek az országcsoportnak az állampolgárai közül 155 ezren távoztak Nagy-Britanniából, vagyis az „EU plusz” országok nettó nagy-britanniai bevándorlási egyenlege mínusz 70 ezer volt a vizsgált tizenkét hónapban.

A brit statisztikai hivatal hangsúlyozza, hogy az EU-állampolgárok nettó elvándorlása már a brit EU-tagságról 2016-ban tartott – a kilépésre voksolók szűk, 51,86 százalékos többségű győzelmével végződött – népszavazás óta tart, és a folyamat felgyorsult, amikor Nagy-Britannia 2020-ban kilépett az Európai Unióból, megszüntetve az uniós állampolgárok jogosultságát a megkötések nélküli nagy-britanniai letelepedésre.

Az ONS csütörtöki ismertetése szerint a vizsgált egy évben a román és a lengyel állampolgárok közül távoztak a legtöbben: a júniusban véget ért tizenkét hónapban 37 ezer román és 25 ezer lengyel költözött el Nagy-Britanniából.

A jelentés csak a véglegesen távozó EU-állampolgárok számának felső tízes listáját tartalmazza; ebben a mezőnyben nem szerepelnek a magyarok.

A közép- és kelet-európai EU-tagállamok közül ugyanakkor bekerült az elvándorlók száma alapján összeállított tízes csoportba Bulgária 11 ezer elköltözővel és Litvánia, amelynek állampolgárai közül hatezren távoztak Nagy-Britanniából a június végén zárult egy évben.

Ugyancsak elköltözött a vizsgált időszakban a felső tízes mezőnyben szereplő EU-országok állampolgárai közül 12 ezer olasz, tízezer spanyol, 8 ezer portugál, hétezer francia, hatezer ír és ötezer görög.