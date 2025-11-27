Németország Európa legmodernebb hadseregét építené, de a tekintélyes védelmi miniszter, Boris Pistorius sorra megalázó helyzetekbe fut. A német hadsereg 20 milliárd euróért kapott új kommunikációs rendszert, amiről kiderült, hogy kiváló, ha valakinek sok ideje van, csak épp harci körülmények közt használhatatlan.

Húszmilliárd euró, azaz 7600 milliárd forint, ennyiből autópályát lehetne építeni Berlintől Athénig, és ennyibe került a modernizálódó és bővülő német hadsereg új kommunikációs rendszere. Most kibukott, fukaron bántak a pénzzel és még többet kell költeni rá. Mire az új rendszeren keresztül átküldenek egy helyzetrajzot, a csata el van vesztve. Egyéb malőrök is komplikálják a nagy csinnadrattával beharangozott oroszok elleni haderőfejlesztésben a befolyásos szociáldemokrata védelmi miniszter, Boris Pistorius és az ingatag hatalmú Friedrich Merz kereszténydemokrata (CDU) kancellár életét. Kiderült például, hogy egy Leopard tankba 800 munkaóra beépíteni egy egyszerű rádiót.

Az összehasonlítás az autópályával illusztrációs célú, ne tegyük a lélegeztetőgép kategóriába: a szövetséges európai hadseregek kommunikációs áthangszerelése szükséges a modern hadviselésben, ilyen munka Magyarországon is folyik.

Az új német rendszer, a D-LBO kiépítése a „szárazföldi műveletek digitalizálása” a Bundeswehr egyik legnagyobb projektje, arra szolgál, hogy megoldják a fegyvernemek – a légierő, a haditengerészet és a kiberparancsnokság – digitális koordinálását, ami elengedhetetlenül szükséges egy olyan világban, amelyben a harc sikere fegyverrendszerek és különböző fegyvernemekhez tartozó egységek összehangolt alkalmazásán múlik. A hálózatot mindenhova integrálni kell, ahol szükséges az együttműködés, a fegyverekhez, a kiszolgáló járművekbe és a parancsnoki állásokba.

A méregdrága német rendszer kiépült, a gyakorlatban azonban kiderült, hogy talán mégsem.

A közelmúltban a vesztfáliai Alsó-Szászországban, a münsteri lőtér területén végzett tereppróba eredményei még a pesszimista várakozásokat is felülmúlták – számol be az osztrák Der Standard.

Egy csevegőüzenet továbbítása a 20 milliárd eurós hálózaton akár 59 percig is eltartott.

A pozíciós vázlatok – amelyek a harc során a koordináció szempontjából nélkülözhetetlenek – átjuttatása 25 percig is eltartott.

A teszten 20 főnél szélesebb rádiócsoportokat alig lehetett stabilan fenntartani, holott egy modern hadszíntéren olykor több száz egységet is a hálózatba kell vonni.

Természetesen nem egyszerű rendszerről van szó, bonyolult feladatokat kell megoldani: több mint 200 különböző járműtípust szükséges ellátni lehallgatás- és manipulációálló, kriptográfiai képességű kommunikációs technológiával. Ne felejtsük el azt sem, hogy NATO-tagról van szó, ennek a hadseregnek más országok egységeivel is képesnek kell lennie együttműködni, ami nehéz lehet, ha önmagával se sikerül.

A német hadsereg kommunikációs rendszere: a szoftverrel és a hardverrel problémák adódtak

A Rheinmetall Electronics, a Blackned szoftverfejlesztő és a Rohde & Schwarz vezette konzorcium vállalta olyan interfészek létrehozását, amelyek az ember nélküli rendszereket és mobil eszközöket is integrálják az átfogó hálózatba. A szoftver fejlesztése azonban elakadt, és a hírek szerint egy döntő jelentőségű frissítés csak márciusban érkezhet.

Még ennél is nagyobb a probléma a hardverrel, a mintegy 16 ezer jármű integrálása nem megy futószalagon, egyenként kell haladni. Minden járműtípusnál mások a nehézségek, például hiányoznak a kábelcsatornák, túl kevés hely van, túl gyengék a generátorok az új, nagy teljesítményigényű rendszerekhez stb.

Egyetlen rádió beépítése például egy Leopard harckocsiba két technikust 400 órára köt le, azaz 50 napra – erről a Tagesschau számolt be. Ilyen számok mellett a „2025-ös Hadosztály” teljes felszerelésének közeli megvalósítása irreális gondolat: a Bundeswehr belső dokumentumai megerősítik, hogy a hadosztály 2027 végéig sem lesz teljesen átfegyverezve – állítja a Der Standard.

A következmény: vissza kell térni a régi, analóg rádiókhoz – a Bundeswehrnél nyugtatólag ezt „vegyes üzemnek” nevezi. A hivatalos német megfogalmazás szerinti „D-LBO-interoperabilitás az Óvilággal” valójában azt jelenti, hogy az elavult, könnyen bemérhető rádiók korlátlan ideig használatban maradnak, szükséghelyzetben súlyosan veszélyeztetve a csapatok biztonságát.

A német megoldás rendelkezésre áll: költsünk még több pénzt

Boris Pistorius minisztériuma a nyáron azt jelezte, hogy minden rendben halad, ehhez képest hatalmas a felsülés.

Berlin klasszikus eszközhöz nyúl – írja az osztrák lap –: külső tanácsadókat vonnak be. A Bundeswehr saját informatikai vállalata, a BWI 156,7 millió euró értékű szerződéseket készül kötni külső szakértőkkel, az emlegetett jelöltek a Capgemini, a PwC és az Msg Systems. A következő nagy tesztet májusra tűzték ki, addig a münsteri kudarcot lehet emlegetni. A Liverpool FC addigra akár Bajnokok Ligája döntőt, Oroszország pedig háborút nyerhet.

