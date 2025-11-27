Félelmetes fegyverarzenál érkezik Lengyelországba

Lengyelország a beszerzéssel „egy elit csapathoz csatlakozik, amelynek ezek a rakéták a rendelkezésére állnak, és amelyben például Hollandia és Dánia is jelen van az európai államok közül” – fogalmazott a szerződés aláírásakor Kosiniak-Kamysz.

A szerződés 200 rakéta megvásárlásáról szól, amelyek az F-35-ös vadászgépek felszerelésének részét képezik. Lengyelország 2020-ban állapodott meg az Egyesült Államokkal 32 F-35-ös beszerzéséről, ezek első példányai a tervek szerint jövőre érkeznek lengyelországi bázisokra.

Kosiniak-Kamysz rámutatott: lengyel pilóták már jelenleg is gyakorlatoznak az Egyesült Államokban a Lengyelországnak szállítandó 7 repülőgépen.

A lengyel-amerikai szövetség „nemcsak szavakban nyilvánul meg, hanem olyan (konkrét) döntésekről is szó van, amelyek lehetővé teszik a felszerelés megvásárlását, a hozzájutást a legkorszerűbb technológiákhoz” – jelentette ki a tárcavezető.

Elmondta, hogy folyamatban vannak az amerikai katonai erők lengyelországi jelenlétének növelését célzó tevékenységek is. A lengyel fegyveres erők támogató felügyelősége (IWsp SZ) – amely a hadsereg logisztikai hátterét biztosítja – feladatul kapta, hogy „erre bármikor készen álljon” – közölte a miniszter.

Lengyelországban korábbi közlések szerint mintegy 10 ezer amerikai katona állomásozik. A lengyel politikai vezetők többször hangot adtak azon meggyőződésüknek, hogy ez a létszám nem fog csökkenni a külföldön szolgáló amerikai csapatok folyamatban lévő átszervezése nyomán sem. A varsói államfői hivatal munkatársai több alkalommal utaltak arra, hogy Karol Nawrocki lengyel elnök szeptemberi washingtoni látogatásakor Donald Trump amerikai elnök kijelentette: Lengyelországban maradnak az odavezényelt amerikai katonák, és „ha a lengyelek úgy kívánják, Washington akár növelheti is létszámukat”.