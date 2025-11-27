Fegyveres támadás Washington belvárosában

Donald Trump elnök nem sokkal a támadást követően Truth Social közösségi oldalán jelentette be, hogy a két megsebesült katonát válságos állapotban vitték kórházba, és közölte, hogy a támadót is kórházban ápolják, súlyos sebesülésekkel. Az elnök bejegyzésében a tettest "állatnak" nevezte, aki súlyos árat fizet majd tettéért, és egyben támogatásáról biztosította a Nemzeti Gárda és a bűnüldöző erők tagjait. A lövöldöző már őrizetben van.

A lövöldözés a Fehér Háztól mintegy másfél kilométerre történt. Az erőszakos incidens helyszínét lezárták, a városi rendőrség és a titkosszolgálat egységei, valamint a Nemzeti Gárda katonái is részt vettek az intézkedésben. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a támadó egyedül cselekedett-e.

Donald Trump elnök nem tartózkodott a Fehér Házban, kedden Floridába utazott, hogy otthonában töltse a Hálaadás ünnepét.

Karoline Leavitt szóvivő közölte, hogy az elnököt folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről.

Donald Trump elnök közbiztonsági intézkedéseinek keretében a Nemzeti Gárda több száz tagja járőrözik az amerikai főváros közterein augusztus óta, hogy segítsen a bűncselekmények elleni hatósági intézkedésekben.

A Nemzeti Gárda több más nagyvárosban is jelen van támogató szerepben.



A rendőrség közlése szerint egy magányos támadó szerdán délután lőtt rá Nemzeti Gárda két tagjára. Az incidens körülbelül 14:15-kor (közép-európai idő szerint 20:15-kor) történt egy metróállomás közelében. Donald Trump elnök később közölte, hogy Rahmanullah Lakamal volt a tettes. Az afgán bevándorló 2021 szeptemberében érkezett az Egyesült Államokba.



Reagált a támadásra Donald Trump

„Az az állat, amelyik rálőtt a két nemzeti gárdistára – akik mindketten kritikus állapotban vannak és most két külön kórházban ápolják őket – szintén súlyosan megsebesült, de ennek ellenére nagyon súlyos árat fog fizetni” – írta közösségi oldalán Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke.

„Isten áldja a mi nagyszerű Nemzeti Gárdánkat, valamint teljes katonai és rendvédelmi állományunkat. Ők valóban nagyszerű emberek. Én, az Amerikai Egyesült Államok elnökeként, és mindenki, aki az elnöki hivatalhoz tartozik, mellettetek állunk!” – tette hozzá az amerikai elnök.

Az Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Szolgálata (USCIS) azonnali hatállyal leállította az összes afgán bevándorlási kérelem feldolgozását, amíg felülvizsgálják a biztonsági protokollokat.

A katonák egyébként ebédidőben járőröztek a területen, amikor a támadó „a sarok mögül előjött és azonnal tüzet nyitott". Jeffrey Carroll, a washingtoni rendőrség helyettes főnöke sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: A katonákat lesből támadták meg.

Közeli további Nemzeti Gárda tagok meghallották a lövéseket, és azonnal közbeléptek. Ők voltak azok, akik beavatkoztak, és lefogták a gyanúsítottat, miután őt is meglőtték, amíg a rendőrség pillanatok alatt a helyszínre ért – mondta Carroll. A támadó négy lövést kapott, és most kórházban kezelik, de együttműködésre nem hajlandó – közölték CBS-nek névtelenül rendőrségi források. A támadásban használt fegyver típusa és a motiváció egyelőre ismeretlen.

Kash Patel, az FBI igazgatója, akinek ügynöksége vezeti a nyomozást, „arcátlan támadásnak" nevezte az esetet egy sajtótájékoztatón.



Patrick Morrisey, Nyugat-Virginia kormányzója először azt közölte X-en, hogy mindkét áldozat belehalt sérüléseibe, de később javította nyilatkozatát „ellentmondásos jelentések" miatt, és a mostani hírek szerint mindketten két külön kórházban küzdenek az életükért.