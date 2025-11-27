Európai össztűz az izraeli telepes-erőszakra

Közös nyilatkozatban ítélte el csütörtökön az izraeli telepesek ciszjordániai erőszakcselekményeit a brit, a francia, a német és az olasz kormány.

A londoni külügyminisztérium által ismertetett közlemény szerint „masszív mértékben” emelkedett és rekordot ért el a palesztin civilek elleni támadások száma.

A négy kormány szerint ezek a destabilizáló hatású cselekedetek kockáztatják a gázai rendezésről összeállított húszpontos terv sikeres végrehajtását, valamint a hosszú távú béke és stabilitás kilátásait is.

A kommüniké idézi az ENSZ humanitárius ügyekért felelős koordinációs hivatalának (OCHA) adatait, amelyek szerint egyedül októberben 264 támadást hajtottak végre izraeli telepesek a ciszjordániai palesztin lakosság ellen.

A közös közlemény szerint ez volt a legmagasabb egyhavi szám azóta, hogy az ENSZ 2006-ban elkezdte az ilyen incidensek rendszeres feljegyzését.

Ezeket a támadásokat le kell állítani, mivel terrorizálják a civil lakosságot, és károsak a jelenleg zajló békeerőfeszítésekre és Izrael tartós biztonságára is – áll a négyhatalmi nyilatkozatban.

A négy kormány felszólítja Izraelt, hogy tartsa magát a nemzetközi jogból eredő kötelezettségeihez és védje meg a megszállt területek palesztin lakosságát.

A közleményt aláíró európai hatalmak szorgalmazzák azt is, hogy az izraeli kormány vonja felelősségre e bűncselekmények elkövetőit, és vegye elejét a további erőszakcselekményeknek.

A brit, a francia, a német és az olasz kormány a nyilatkozatban üdvözölte, hogy Donald Trump amerikai elnök egyértelműen ellenzi Ciszjordánia izraeli annektálását. A négy európai ország is közölte, hogy ellenzi a terület annektálásának bármilyen – részleges, teljes vagy tényleges – formáját és a nemzetközi jognak ellentmondó telepespolitikát.

A közlemény felidézi, hogy az izraeli hatóságok csak az elmúlt három hétben több mint háromezer, január óta 28 ezer lakóingatlan-építési tervet hagytak jóvá Ciszjordániában, és ez az eddigi rekord.

A négy európai hatalom kiemeli azt is, hogy Izrael igazolhatatlan módon változatlanul megtagadja a Palesztin Nemzeti Hatóságot megillető adóbevételek folyósítását.

A Palesztin Nemzeti Hatóság pénzügyi összeomlása a térség stabilitását és Izrael biztonságát is veszélybe sodorná – áll a csütörtökön ismertetett négyhatalmi közleményben.

London, Párizs, Berlin és Róma a kommüniké szerint megerősíti elkötelezettségét az izraeli-palesztin konfliktus igazságos és átfogó rendezése mellett a kétállami megoldás alapján, amely a közlemény megfogalmazása szerint lehetőséget teremthet arra, hogy Izrael és a független, demokratikus, területileg egybefüggő, szuverén és életképes palesztin állam békében és biztonságban éljen egymás mellett.

A négy európai kormány szerint a tárgyalásos kétállami megoldásnak nem létezik alternatívája.