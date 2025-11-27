Drónelfogó rendszerek érkeznek Ukrajnába

„Szövetségeseinkkel közösen fejlesztjük Ukrajna légvédelmi képességeit. Ez történelmi precedens és újabb fontos lépés, amely lehetővé teszi, hogy az Egyesült Királyság ukrán elfogódrónokat gyártson, amelyek bizonyították hatékonyságukat a Sahíd kamikaze drónok elleni küzdelemben” – fogalmazott a miniszter. Szavai szerint a tervezett tömeggyártás havonta akár több ezer elfogódrón előállítását is lehetővé teheti. A gyártott eszközöket Ukrajnának adják át a légvédelem megerősítésére.

Mamuka Mamulasvili, a Georgiai Légió nevű önkéntes zászlóalj parancsnoka egy tévéműsorban kijelentette, hogy Délkelet-Ukrajnában, a Kupjanszk-Pokrovszk-Huljajpole vonalon az ukrán erők magabiztosan tartják a védelmet. Az orosz csapatok naponta legalább ezer katonát veszítenek. Kiemelte egyúttal, hogy a Donyeck megyei Pokrovszk térségében továbbra is heves harcok dúlnak, az oroszok kisebb csoportokkal próbálják áttörni a védelmet, valamint elfoglalni az ellátási csomópontokat és útvonalakat. „Az elmúlt hét során nem látok előrenyomulást az orosz hadsereg részéről, tehát az ukrán hadsereg jól tartja ezt a frontvonalat” – tette hozzá a parancsok.

Dmitro Zaporozsec, az ukrán 11. hadtest szóvivője egy televíziós műsorban azt mondta, hogy az orosz hadsereg jelenleg Donyeck megyében, Sziverszk városánál ostromolja az ukrán erők állásait. „Az ellenség megpróbálja kihasználni a logisztikai útvonalat, amely Verhnyokamjanszke településből vezet, hogy eljusson a város déli részébe, és ha lehet, megszilárdítsa ott a helyzetét. A legutóbbi próbálkozások sikertelenek voltak, az ellenség személyi állománya a technikával együtt megsemmisült. Jellemző, hogy a november 19-e utáni napokban az ellenség gyakorlatilag, saját katonái tetemén áthaladva, ugyanazon az útvonalon folytatja az előretörést és az állásaink ostromát” – jelentette ki Zaporozsec. Hozzátette: ez azt mutatja, hogy Oroszország politikai és katonai céljai változatlanok. Úgy vélte, hogy az utóbbi időben az orosz hadsereg folyamatosan igyekszik minél nagyobb nyomást gyakorolni a térségben állomásozó ukrán csapatokra.

Viktor Trehubov, az ukrán egyesített erők szóvivője egy tévéműsorban kijelentette, hogy korainak bizonyultak az oroszok bejelentései Kupjanszk elfoglalásáról, a városban kialakult helyzet számukra „zsákutca”. „November elején az orosz erők aktív offenzív műveleteket folytattak, és az előrenyomulás során harcokat kezdtek a város központjában, próbáltak dél felé törni, és úgy tűnt, hogy a helyzet kedvez számukra, a város szinte elfoglaltnak látszott. Utóbb azonban a városban kialakult helyzet nem az ő javukra változott” – mondta Trehubov, hozzátéve, hogy az ukrán védelmi erőknek sikerült elvágniuk az oroszokat az utánpótlástól. „Emellett azok a csapatok, amelyek a városba behatoltak, északibb területeken kerültek ostromgyűrűbe. Ez a helyzet máig fennáll. Az oroszok száma a városban lassan csökken, az utánpótlás pedig nem érkezik, mivel a város közelében megsemmisül – tette hozzá. ”Ugyanakkor az ellenség nem magában a városban próbál aktívan fellépni, hanem annak környékén, ahol megkerülni igyekszik az ukrán védelmi erőket. Jelenleg viszont a helyzet számukra zsákutca, és ez ironikus, mert (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) már beszélt az ukrán zászlóaljak bekerítéséről, ám ezt semmivel sem lehet megerősíteni„ – szögezte le a szóvivő.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 142 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 92-t semmisített meg, azonban 42 támadó drón találatát rögzítették 18 helyszínen, valamint roncsok lezuhanását három helyen.