Brutális kegyetlenség az ukrán toborzóirodán

Súlyos testi sértés és hatalommal való visszaélés miatt vették őrizetbe az Állami Nyomozó Iroda (DBR) munkatársai az egyik Ivano-Frankivszk megyei toborzóközpont (TCK) vezetőjét.

A hatósági fellépésre lakossági panaszok és parlamenti képviselők bejelentései után került sor, amelyek verésekről, kínzásról és pénzkövetelésről számoltak be az érintett intézményben. A mozgósítás körüli feszültségek a régióban nem példa nélküliek.

Műtét lett a tüdőszűrés megtagadásából

A nyomozás adatai szerint a parancsnok fizikai erőszakot alkalmazott egy hadköteles férfival szemben, pusztán azért, mert az megtagadta a kötelező orvosi vizsgálat részét képező tüdőszűrést.

A tiszt legalább öt nagy erejű ütést mért az áldozatra, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életmentő műtétre szorult, melynek során el kellett távolítani az egyik szervét.

Akár 12 év börtön és kiterjedt nyomozás

A gyanúsított cselekményét a büntetőtörvénykönyv 426-1. cikkelyének 5. része alapján minősítették: hadiállapot idején elkövetett, súlyos következményekkel járó hatalommal való visszaélés. A bíróság a cselekmény súlyára való tekintettel elrendelte a parancsnok előzetes letartóztatását, az óvadék lehetőségét kizárva. Ha bűnösnek találják, a tiszt akár 12 év szabadságvesztésre is számíthat.

A DBR jelenleg azt is vizsgálja, hogy más rendvédelmi szervek munkatársai részt vettek-e a toborzóközpontban zajló jogellenes tevékenységekben, így az ügynek várhatóan további gyanúsítottjai is lehetnek, számol be a Kárpáthír.