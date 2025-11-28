A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda nyomozása szerint Mindics személyes kapcsolatokon keresztül próbált befolyást gyakorolni vezető állami szereplőkre. A vizsgálat részeként Rusztem Umerov volt védelmi minisztert tanúként hallgatták ki.

A nyomozás eddig nyolc vádlottat érint, de a hatóságok szerint Timur Mindics áll a korrupciós hálózat élén. A gyanú szerint személyes befolyását felhasználva próbált döntéseket irányítani az energetikai szektorban és állami vezetőknél. A vádak szerint jelentős pénzmozgások indultak Mindicshez köthető cégek felé, amelyek az Energoatom ügyleteihez kapcsolódhatnak. A botrány kiterjedtsége miatt Ukrajna politikai elitje újabb nyomás alá került.

Katonai beszerzések és befolyásolási kísérletek: hogyan épült fel a rendszer?

A nyomozók szerint Mindics nemcsak energetikai döntésekbe avatkozott be, hanem a katonai beszerzésekre is hatással próbált lenni. A vádak alapján nyomást gyakorolt, hogy Ukrajna egy izraeli céggel kössön szerződést golyóálló mellények szállítására. A mellények rossz minőségben és késve érkeztek, így a fronton szolgáló ukrán hadsereg gyenge, kínai gyártmányú felszerelést kapott. A korrupció Ukrajnában kifejezetten súlyos, hiszen még javában tart a véres orosz-ukrán háború, miközben a vádak szerint az ukrán elit a nyugati támogatások egy részét saját céljaira, köztük arany wc beszerzésére fordítja. Miközben az orosz csapatok egyre erőteljesebben szorítják az ukrán védelmet.

Rusztem Umerov, az NSDC jelenlegi titkára nem vádlottként, hanem tanúként jelent meg a korrupciós ügyben. A kihallgatás során egy állami tisztviselő befolyásolásáról kérdezték, és a volt miniszter minden kérdésre válaszolt – számolt be a Híradó.hu alapján az Origo.