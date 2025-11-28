2025. december 7., vasárnap

Előd

Az európai migrációs politika az európaiakra tartozik

Az európai migrációs politika az európaiakra tartozik - jelentette ki Friedrich Merz német kancellár csütörtökön a témára vonatkozó amerikai közlésekre reagálva.

Friedrich Merz szövetségi kancellár
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Michael Kappeler

„A migrációs politika ránk tartozik. Mi döntjük el, hogy helyesnek tartjuk-e” - jelentette ki a kancellár csütörtökön Berlinben az amerikai külügyminisztérium azon utasítására reagálva, amelyben a tárca felszólította európai nagyköveteit, hogy a migrációbarát politikával szemben lépjenek fel.

Merz úgy vélekedett, hogy e tekintetben éppen Németország van a helyes úton a kormányváltás óta. „Nincs szükségünk külső intelmekre” - tette hozzá. Megemlítette, hogy munkálkodnak az új közös európai menekültügyi és bevándorlási politika kialakításán. „Ezt is saját erőből tudjuk megtenni, és saját erőből fogjuk meghatározni” - fűzte hozzá a német kancellár.

Az amerikai kormány arra utasította diplomáciai képviselőit, hogy Európában, Kanadában és Ausztráliában szorgalmazzák a bevándorlási politika szigorítását.

