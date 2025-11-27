Az amerikai hadseregért felelős államtitkár, Dan Driscoll megpróbálta meggyőzni az európai szövetségeseket, hogy gyorsítsák fel az ukrajnai helyzet rendezését – írta meg a The New York Times (NYT) két nyugati tisztviselőre hivatkozva.

Beszámoltak Driscoll múlt heti találkozójáról nyugati diplomatákkal Kijevben. A találkozó célja az volt, hogy a szövetségeseket megismertessék az Egyesült Államok béketervével - derül ki az oroszhirek.hu cikkéből.



A tisztviselők szerint az államtitkár különösen azzal indokolta a konfliktus mielőbbi rendezésének fontosságát, hogy „Oroszország olyan nagy mennyiségű nagy hatótávolságú rakétát gyárt, hogy annak ellenére, hogy ezeket a fegyvereket rendszeresen bevetik Ukrajnában, továbbra is képes növelni készleteit.”

Az NBC News televíziós csatorna korábban két forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Driscoll a múlt héten Kijevben tartott találkozón az ukrán féllel figyelmeztette Ukrajnát az „elkerülhetetlen vereségre”.

A források szerint a miniszter kijelentette, hogy az ukrán csapatok nehéz helyzetbe kerültek a harctéren, és „elkerülhetetlen vereséget” fognak szenvedni. Driscoll biztos abban, hogy a helyzet csak romlani fog, és jobb most békemegoldást kötni, mint a jövőben még gyengébb helyzetbe kerülni, állítják a források.

Beszámolójuk szerint Driscoll a béketervét követően hangoztatta figyelmeztetését. „Az üzenet lényegében a következő volt: vesztésre álltok, és el kell fogadnotok az alkut” – mondta az NBC egyik beszélgetőtársa.