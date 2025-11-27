Az Egyesült Államok beszüntet minden pénzkifizetést és támogatást Dél-Afrika számára

Az Egyesült Államok azonnal beszüntet minden pénzkifizetést és támogatást Dél-Afrika számára - közölte Donald Trump elnök szerdán.

Az elnök Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt is bejelentette, hogy Dél-Afrika nem kap meghívót a G20 országcsoport jövő évben az Egyesült Államokban rendezendő csúcstalálkozójára.

Donald Trump emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok nem vett részt a G20 dél-afrikai éves csúcstalálkozóján a fehér lakossággal szembeni, feltételezett faji alapú erőszakos cselekmények elleni tiltakozásként.

„A dél-afrikai kormány elutasítja, hogy elismerje és válaszokat találjon az emberi jogok szörnyű megsértésére” - fogalmazott az elnök megismételve korábbi állítását, valamint hozzátette, hogy Dél-Afrikában „fehér embereket gyilkolnak meg, és lehetővé teszik, hogy mezőgazdasági vállalkozásokat véletlenszerűen elvegyenek tőlük”.

Az amerikai elnök egyben kifogásolta, hogy a dél-afrikai kormány visszautasította, hogy hivatalosan is átadják a csoport elnökségét az Egyesült Államok jelen lévő képviselőjének, az amerikai nagykövetség vezető beosztottjának.

A G20 csoport elnökségét 2026-ban az Egyesült Államok látja el, a csúcstalálkozót Floridában, Miami-ban tartják, a tervek szerint decemberben.

A dél-afrikai elnökséget lezáró csúcstalálkozót idén november 22-23-án rendezték Johannesburgban. A világ 19 meghatározó gazdaságát és az Európai Uniót tömörítő országcsoport első alkalommal rendezett csúcstalálkozót az afrikai kontinensen.