Átmeneti elnököt neveztek ki Bissau-Guineában

Horta N'Tam tábornokot, a hadsereg vezérkari főnökét nevezte ki Bissau-Guinea átmeneti elnökének csütörtökön a nyugat-afrikai országot előző nap óta irányító új katonai vezetés, hivatalos nevén a Rend helyreállításáért felelős legfelsőbb katonai parancsnokság. A tábornok megbízatása egy évre szól.

Samuel Fernandes, a katonai parancsnokság ideiglenes titkára felolvasta a nyilatkozatot Horta N'Tam guineai-bissaui tábornok eskütételén, aki átmeneti vezetőként és a legfőbb parancsnokság vezetőjeként lépett hivatalba Bissau-ban 2025. november 27-én

A beiktatását követő, felfegyverzett katonák előtt elmondott első beszédében a tábornok azt mondta, „az ország történelmének egyik legnehezebb időszakát éli, ezért olyan sürgős és fontos intézkedések meghozatalára van szükség, amelyek végrehajtásához mindenkire szükség lesz”.

Az ország fővárosában, Bissauban szerdán vette át a hatalmat magas rangú katonatisztek egy csoportja, miután lövöldözés tört ki a választási bizottság székhelye, az elnöki palota és a belügyminisztérium épülete közelében. A hatalomátvételt azzal indokolták, hogy így kellett megakadályozniuk annak a nemzetbiztonsági szolgálat által feltárt tervnek a végrehajtását, amely az ország „destabilizálását és a vasárnap megtartott parlamenti- és elnökválasztás eredményeinek manipulálását célozta, egyes hazai politikusok és jól ismert hazai, valamint külföldi drogbárók bevonásával”. Az állami televízióban felolvasott közleményben hozzátették, hogy a volt elnököt, Umaro Sissoco Embalót „jó bánásmódban részesítik”. Az elnök további sorsa azóta ismeretlen.

Noha a hadsereg csütörtökön bejelentette az országhatárok újranyitását és a kijárási tilalom feloldását, a főváros utcái napközben kihaltak voltak, mert az üzletek többsége nem nyitott ki, az elnöki palota környékét pedig szigorúan ellenőrzik.

A vasárnapi választások előzetes eredményeit szerdán kellett volna kihirdetnie a választási bizottságnak. A voksolást követően az akkor még hivatalban lévő elnök és legfőbb kihívója, Fernando Dias is a választás győztesének nyilvánította magát.

Dias – aki részben azzal az ígérettel kampányolt, hogy le fogja állítani a hadseregnek a politikába való beavatkozását – egy csütörtökön közzétett videónyilatkozatban azt mondta, hogy a leváltott elnök hajtott végre „ál-puccskísérletet” a választások meghiúsítására, mert attól félt, hogy veszíteni fog. A mögötte álló politikai közösség a csütörtökön kiadott nyilatkozatában azt követelte, hogy hozzák nyilvánosságra az elnökválasztás eredményeit, továbbá sürgették Domingos Simoes Pereira volt miniszterelnök szabadon bocsátását, akit a rokonai és biztonsági források szerint szerdán őrizetbe vettek.

Az Afrikai Unió és a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közösségének (ECOWAS) választási megfigyelői szerda este közös nyilatkozatukban „mély aggodalmukat” fejezték ki a puccs miatt, továbbá követelték a tudomásuk szerint őrizetbe vett választási bizottsági tagok szabadon bocsátását.

A függetlenségét 1974-ben, Portugáliától elnyert Bissau-Guineában – amely az Európába irányuló illegális kokainkereskedelem egyik fontos elosztóközpontjának számít – több puccskísérletre is sor került Embaló elnök 2020-ban kezdődött elnöki mandátuma óta.