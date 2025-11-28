2025. december 7., vasárnap

Külföld

Amerika nélkül nem lehet támogatni Ukrajnát

MH
 2025. november 28. péntek. 2:28
Kétséges, hogy az Európai Unió képes lenne-e az Egyesült Államok nélkül fenntartani Ukrajna támogatását – nyilatkozta Christian Moelling, az European Policy Centre vezető tanácsadója a Politicónak.

Fotó: AFP/Hans Lucas/Martin Bertrand

A szakértő szerint az amerikai fegyverek és hírszerzési adatok kiesését lehetetlen lenne teljes mértékben kompenzálni, ami drasztikus változásokat kényszerítene ki a fronton.

Moelling figyelmeztetett: mindazt, amit Washington esetlegesen nem szállít többé Kijevnek, „veszteségekkel vagy Ukrajna harcmodorának megváltoztatásával” kellene ellensúlyozni. A Politico elemzése rámutat, hogy a legkritikusabb rés a lég- és rakétavédelemben keletkezne. A Kijevnek átadott Patriot-rendszerekhez szükséges PAC-3 rakétákat ugyanis kizárólag az Egyesült Államok gyártja, írja a Kárpáthír.

A szakértő hangsúlyozta, hogy a hírszerzési adatok megosztása „soha nem lesz olyan jó” az USA nélkül, még ha az európai országok meg is próbálnák betömni a lyukakat.

Ultimátum Kijevnek: aláírás vagy a csap elzárása

Az aggodalmak hátterében a Washington által szorgalmazott új békemegállapodás áll. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a Daniel Driscoll vezette amerikai delegáció november 20-án adta át a 28 pontos tervezetet Kijevben. A Reuters értesülései szerint az amerikai adminisztráció ultimátumot adott: ha Ukrajna nem írja alá a Trump által jóváhagyott tervet november 27-ig, leállítják a fegyver- és hírszerzési szállításokat.

Putyin: Jó alap, de Ukrajna ellenzi

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Biztonsági Tanács múlt heti ülésén reagált az amerikai javaslatra:

  • Szerinte a 28 pontos terv „jó alap lehetne” a konfliktus rendezésére.
  • Ugyanakkor megjegyezte, a szöveget nem vitatták meg velük részletesen.
  • Putyin szerint ennek oka, hogy „az Egyesült Államoknak eddig nem sikerült megszereznie az ukrán fél beleegyezését. Ukrajna ellenzi.”
