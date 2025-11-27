Külföld
Adószigorítást követel az IMF Ukrajnától
Jön a vámmentesség vége?
Az IMF sajtóközleménye szerint az ukrán hatóságok kötelezettséget vállaltak arra, hogy fokozzák az erőfeszítéseket az adóelkerülés megakadályozására. A dokumentum konkrét területeket is megjelöl: a célkeresztbe kerültek a digitális platformokon keresztül szerzett jövedelmek, valamint a fogyasztási cikkek importjánál tapasztalható „vámhézagok”.
A megállapodás része az áfafizetési kötelezettség alóli mentességek felülvizsgálata és az ehhez kapcsolódó regisztrációs szabályok szigorítása is. A Valutaalap emellett intézkedéseket vár a szürkegazdaság visszaszorítására, különös tekintettel a munka törvénykönyvében lévő joghézagok bezárására.
A tervezett szigorítások a gyakorlatban
Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő értelmezése szerint az IMF követelései a gyakorlatban az alábbiakat jelentik:
- „OLX-adó” bevezetése: a digitális piactereken zajló kereskedelem megadóztatása.
- Csomagkedvezmények nyirbálása: a külföldről érkező küldemények vámmentes értékhatárának csökkentése.
- Áfa-szigorítás: a kisvállalkozók (FOP) áfafizetési kritériumainak módosítása.
- Munkaviszony átminősítése: a munkaviszonyra utaló jelek kritériumrendszerének megváltoztatása (a rejtett foglalkoztatás ellen).
Hatalmas lyuk tátong a költségvetésen
A szigorú feltételek hátterében Ukrajna súlyos finanszírozási igénye áll. Az IMF becslése szerint Kijevnek a következő négy évben mintegy 136,5 milliárd dollárra lesz szüksége a költségvetési hiány fedezésére.
Emlékeztetőül: az IMF és az ukrán hatóságok szakértői szinten már megállapodtak egy új, összesen 8,1 milliárd dolláros hitelprogramról, amelynek folyósítása a most részletezett reformokhoz kötött, fogalmaz a Kárpáthír.