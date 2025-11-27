Adószigorítást követel az IMF Ukrajnától

Szigorú feltételeket szabott a Nemzetközi Valutaalap (IMF) az Ukrajnának nyújtandó új hitelprogramhoz: a kormánynak jelentősen keményítenie kell az adóbeszedésen. A pénzintézet közleménye szerint Kijev vállalta az adóalap szélesítését, amely érinti a digitális kereskedelmet és az importszabályokat is, miközben az államháztartás helyzete egyre sürgetőbbé teszi a megállapodást.

Az IMF sajtóközleménye szerint az ukrán hatóságok kötelezettséget vállaltak arra, hogy fokozzák az erőfeszítéseket az adóelkerülés megakadályozására. A dokumentum konkrét területeket is megjelöl: a célkeresztbe kerültek a digitális platformokon keresztül szerzett jövedelmek, valamint a fogyasztási cikkek importjánál tapasztalható „vámhézagok”.

A megállapodás része az áfafizetési kötelezettség alóli mentességek felülvizsgálata és az ehhez kapcsolódó regisztrációs szabályok szigorítása is. A Valutaalap emellett intézkedéseket vár a szürkegazdaság visszaszorítására, különös tekintettel a munka törvénykönyvében lévő joghézagok bezárására.

A tervezett szigorítások a gyakorlatban

Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő értelmezése szerint az IMF követelései a gyakorlatban az alábbiakat jelentik:

„OLX-adó” bevezetése: a digitális piactereken zajló kereskedelem megadóztatása.

Csomagkedvezmények nyirbálása: a külföldről érkező küldemények vámmentes értékhatárának csökkentése.

Áfa-szigorítás: a kisvállalkozók (FOP) áfafizetési kritériumainak módosítása.

Munkaviszony átminősítése: a munkaviszonyra utaló jelek kritériumrendszerének megváltoztatása (a rejtett foglalkoztatás ellen).

Hatalmas lyuk tátong a költségvetésen

A szigorú feltételek hátterében Ukrajna súlyos finanszírozási igénye áll. Az IMF becslése szerint Kijevnek a következő négy évben mintegy 136,5 milliárd dollárra lesz szüksége a költségvetési hiány fedezésére.

Emlékeztetőül: az IMF és az ukrán hatóságok szakértői szinten már megállapodtak egy új, összesen 8,1 milliárd dolláros hitelprogramról, amelynek folyósítása a most részletezett reformokhoz kötött, fogalmaz a Kárpáthír.