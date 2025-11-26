Ukrajna csapást mért egy hadiüzemre az oroszországi Csuvasföldön

Az ukrán erők sikeres csapást mértek egy robotrepülőgépekhez és ballisztikus rakétákhoz, valamint drónokhoz navigációs berendezéseket gyártó üzemre az oroszországi Csuvasföldön - számolt be az ukrán vezérkar szerdán a Facebookon.

A közlés szerint az éjjel végrehajtott művelet során az ukrán erők a VNDIR-Progresz nevű üzemre mértek csapást a csuvasföldi Csebokszariban, a gyár területén a támadás után tűz ütött ki. Az üzem a GLONASS, a GPS és a Galileo műholdrendszerekhez alkalmas vevőberendezéseket gyárt, amelyeket Sahíd típusú kamikaze drónokhoz, valamint az Iszkander-M és Kalibr rakétákhoz, továbbá irányított légibombákhoz alkalmaznak - fűzte hozzá a vezérkar.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 90 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 72-t semlegesített, viszont tíz helyszínen becsapódásokat rögzítettek.

Az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat arról adott hírt, hogy az éjjel Moszkva több mint tíz drónt irányított Zaporizzsja városára. Több mint ötven épület rongálódott meg, 19 ember megsebesült, közülük ötöt kórházba szállítottak. Tíz embert sikerült kimenteni a romok alól. A zaporizzsjai egyetem sajtószolgálata szerdán közölte, hogy kollégiumkomplexumába is becsapódott egy orosz drón, és súlyos károkat okozott az épületekben. Noha a diákok a kollégiumban tartózkodtak, senki sem sérült meg - tette hozzá az egyetem.

Vladiszlav Volosin, az ukrán déli erők szóvivője egy tévéműsorban arról tájékoztatott, hogy a zaporizzsjai frontszakaszon kedden 29 összecsapást rögzítettek, amelyek közül nyolc még szerdán is tartott. A leghevesebb csaták Huljajpilszke irányában alakultak ki, ahol az orosz erők 16 rohamot indítottak. "A harcok intenzitása és az ellenség napi mintegy 300 főt elérő veszteségei ellenére a megszállók továbbra is próbálnak nyomást gyakorolni az ukrán védőkre. Az ellenség nem tudott előrenyomulni, de próbálkozik továbbra is. Zaporizzsjához legközelebb a harcérintkezési vonal azon szakasza van, ahol Kamjanszke, Primorszke és Plavnyi települések találhatók, és ahonnan Stepnohirszk felé próbálnak az orosz csapatok előrenyomulni" - mondta Volosin. Hozzátette, hogy Stepnohirszktől egyenes vonalban körülbelül húsz kilométer a távolság Zaporizzsja pereméig, ezért szerinte az orosz hadsereg minden erejével igyekezni fog valamilyen hídfőt szerezni a település közelében, vagy magát a települést elfoglalni.

Andrij Hnatov ukrán vezérkari főnök a liga.net ukrán hírportálnak adott interjújában kijelentette, hogy az orosz erők nem tudják elfoglalni a Donyeck megyei Pokrovszkot az idei év végéig, azonban nem hagyják abba a próbálkozásokat a város megszállására. Kiemelte, hogy a pokrovszki irányba több mint 100 ezer orosz katonát vontak össze. "A próbálkozások a város megszállására már több mint egy éve tartanak, és az oroszok egyre halasztgatják azokat a határidőket, amelyeket a város elfoglalására megszabtak maguknak. Ezek a határidők még tovább fognak tolódni, de most minden rendelkezésre álló tartalékot oda irányítanak" - mondta a vezérkari főnök.