Tűzvész a nyomornegyedben

Több mint 1500 viskó semmisült meg egy tűzvészben a bangladesi főváros, Dakka egyik zsúfolt nyomornegyedében, több ezren maradtak otthon nélkül - derült ki a helyi tűzoltóság szerdai beszámolójából.

A lángok a tájékoztatás szerint kedd este csaptak fel Dakka Mohakáli nevű körzetében. A tűzoltóbrigádokat vezető Tádzsuliszlám Csódri azt mondta, az oltásban 19 tűzoltóautó vett részt, ám még így is csaknem 16 órába telt a tűz eloltása, Rasid bin Hálid, a tűzoltóság egyik dolgozója pedig hozzátette, hogy a szűk sikátorok és a rengeteg ember megnehezítette a tűzoltók munkáját.

A nyomornegyedben, ahol becslések szerint 100 ezer ember él, többségük rosszul összetákolt, bádogfedelű kunyhókban, gyakoriak a tűzesetek.