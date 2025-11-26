2025. december 7., vasárnap

Előd

Tűzvész a nyomornegyedben

MH/ MTI
 2025. november 26. szerda. 11:28
Több mint 1500 viskó semmisült meg egy tűzvészben a bangladesi főváros, Dakka egyik zsúfolt nyomornegyedében, több ezren maradtak otthon nélkül - derült ki a helyi tűzoltóság szerdai beszámolójából.

Tűzvész a nyomornegyedben
A tragédia egyik részlete
Fotó: AFP/NurPhoto/Syed Mahamudur Rahman

A lángok a tájékoztatás szerint kedd este csaptak fel Dakka Mohakáli nevű körzetében. A tűzoltóbrigádokat vezető Tádzsuliszlám Csódri azt mondta, az oltásban 19 tűzoltóautó vett részt, ám még így is csaknem 16 órába telt a tűz eloltása, Rasid bin Hálid, a tűzoltóság egyik dolgozója pedig hozzátette, hogy a szűk sikátorok és a rengeteg ember megnehezítette a tűzoltók munkáját.

A nyomornegyedben, ahol becslések szerint 100 ezer ember él, többségük rosszul összetákolt, bádogfedelű kunyhókban, gyakoriak a tűzesetek.

