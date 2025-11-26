Külföld
Trump szóvivője, az ICE célpontja lett
Karoline Leavitt unokaöccsének anyját kitoloncolják
Leavitt unokaöccsének anyját Massachusetts állambeli Revere városából szállították egy ICE kitoloncolási intézménybe Louisianában, számoltak be különböző amerikai médiumokról. A nőnek van egy fia Leavitt testvérével, Michaellel való korábbi kapcsolatból.
Az amerikai kormány egyik alkalmazottja megerősítette a családi kapcsolatot a helyi "WBUR" állomással. A Fehér Ház szóvivője maga nem nyilatkozott az ügyről.
Kezdetben legális volt az USA-ban
Az NBC szerint a nő, aki Brazíliából származik, nem élt együtt a fiúval. Ferreira rokonai interneten indított adománykérvénye szerint az anya 1998-ban lépett be az USA-ba szüleivel, és eddig legálisan tartózkodott az USA-ban a DACA program keretében.
Ez egy védett státusz azoknak jár, akik gyerekként szüleikkel léptek be az USA-ba. Azonban a státusz visszavonható, például ha az illető büntetett előéletű. Tricia McLaughlin, a Belbiztonsági Minisztérium szóvivője elmondta, hogy Ferreirát már letartóztatták testi sértés miatt, a WBUR szerint.
Trump megerősítette a bevándorlási hatóságokat
Az ICE letartóztatásai részei az szigorúbb amerikai migrációs politikának. Donald Trump elnök kormánya szigorúan szorgalmazza azoknak a kitoloncolását, akik feltehetően érvényes papírok nélkül élnek az országban.