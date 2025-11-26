Trump szóvivője, az ICE célpontja lett

A médiajelentések szerint az amerikai migrációs hatóság, az ICE, letartóztatott egy nőt, aki az amerikai kormány szóvivője, Karoline Leavitt családjából származik.

Leavitt unokaöccsének anyját Massachusetts állambeli Revere városából szállították egy ICE kitoloncolási intézménybe Louisianában, számoltak be különböző amerikai médiumokról. A nőnek van egy fia Leavitt testvérével, Michaellel való korábbi kapcsolatból.

Az amerikai kormány egyik alkalmazottja megerősítette a családi kapcsolatot a helyi "WBUR" állomással. A Fehér Ház szóvivője maga nem nyilatkozott az ügyről.

Kezdetben legális volt az USA-ban

Az NBC szerint a nő, aki Brazíliából származik, nem élt együtt a fiúval. Ferreira rokonai interneten indított adománykérvénye szerint az anya 1998-ban lépett be az USA-ba szüleivel, és eddig legálisan tartózkodott az USA-ban a DACA program keretében.

Ez egy védett státusz azoknak jár, akik gyerekként szüleikkel léptek be az USA-ba. Azonban a státusz visszavonható, például ha az illető büntetett előéletű. Tricia McLaughlin, a Belbiztonsági Minisztérium szóvivője elmondta, hogy Ferreirát már letartóztatták testi sértés miatt, a WBUR szerint.

Trump megerősítette a bevándorlási hatóságokat

Az ICE letartóztatásai részei az szigorúbb amerikai migrációs politikának. Donald Trump elnök kormánya szigorúan szorgalmazza azoknak a kitoloncolását, akik feltehetően érvényes papírok nélkül élnek az országban.