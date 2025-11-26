2025. december 7., vasárnap

Külföld

Trump szóvivője, az ICE célpontja lett

Karoline Leavitt unokaöccsének anyját kitoloncolják

MH
 2025. november 26. szerda. 17:17
A médiajelentések szerint az amerikai migrációs hatóság, az ICE, letartóztatott egy nőt, aki az amerikai kormány szóvivője, Karoline Leavitt családjából származik.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára
Fotó: AFP/Brendan Smialowski

Leavitt unokaöccsének anyját Massachusetts állambeli Revere városából szállították egy ICE kitoloncolási intézménybe Louisianában, számoltak be különböző amerikai médiumokról. A nőnek van egy fia Leavitt testvérével, Michaellel való korábbi kapcsolatból.

Az amerikai kormány egyik alkalmazottja megerősítette a családi kapcsolatot a helyi "WBUR" állomással. A Fehér Ház szóvivője maga nem nyilatkozott az ügyről.

Kezdetben legális volt az USA-ban

Az NBC szerint a nő, aki Brazíliából származik, nem élt együtt a fiúval. Ferreira rokonai interneten indított adománykérvénye szerint az anya 1998-ban lépett be az USA-ba szüleivel, és eddig legálisan tartózkodott az USA-ban a DACA program keretében.

Ez egy védett státusz azoknak jár, akik gyerekként szüleikkel léptek be az USA-ba. Azonban a státusz visszavonható, például ha az illető büntetett előéletű. Tricia McLaughlin, a Belbiztonsági Minisztérium szóvivője elmondta, hogy Ferreirát már letartóztatták testi sértés miatt, a WBUR szerint.

Trump megerősítette a bevándorlási hatóságokat

Az ICE letartóztatásai részei az szigorúbb amerikai migrációs politikának. Donald Trump elnök kormánya szigorúan szorgalmazza azoknak a kitoloncolását, akik feltehetően érvényes papírok nélkül élnek az országban.

