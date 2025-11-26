Trump nem engedi Zelenszkijt Washingtonba, ha nincs megállapodás

Az amerikai elnök közölte, hogy veje, Jared Kushner is részt vesz a békefolyamatban, és nem zárta ki, hogy Oroszországba utazik Steve Witkoffal együtt.

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy ukrajnai különmegbízottja, Steve Witkoff jövő héten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – írja az oroszhirek.hu.

Az amerikai vezető közölte, hogy veje, Jared Kushner is részt vesz a békefolyamatban, és nem zárta ki, hogy ő is Oroszországba utazik a követ társaságában.

„Steve Witkoff valószínűleg Jareddel együtt utazik. Nem vagyok biztos benne, hogy Jared elutazik, de részt vesz a békefolyamatban, okos fiú, és találkozni fognak Putyin elnökkel, azt hiszem, jövő héten Moszkvában” – mondta Trump újságíróknak az Air Force One fedélzetén.

Trump elmondta, Volodimir Zelenszkij szeretne elutazni az Egyesült Államokba, de először meg kell kötni a megállapodást. Hangsúlyozta, hogy a tárgyalások „jól haladnak”.

Zelenszkij megjegyezte, hogy kész találkozni Trumppal, de csak európai partnerek jelenlétében. Az elnöki hivatal vezetője elmondta, hogy az ukrán vezető „minél hamarabb” szeretne tárgyalni amerikai kollégájával, és nem zárta ki, hogy a tárgyalásokra november 27-én, Hálaadás napján kerül sor.

Oroszország fegyveres úton éri el céljait Ukrajnában, de kész a béketárgyalásokra is – jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök. Szerinte az Egyesült Államok terve Moszkvával alapul szolgálhat a rendezéshez. Moszkva arra a tervre vár Washingtonból, amelyet az amerikai fél átmeneti változatnak tekint a európai partnerekkel és Ukrajnával történt egyeztetés során – jelentette ki tegnap Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.