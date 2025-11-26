2025. december 7., vasárnap

Trump mellé áll Szlovákia is

Szlovákia támogatni fogja Donald Trump amerikai elnök béketervét Ukrajna számára, és egyúttal felszólítja az európai partnereket, hogy maximális mértékben működjenek együtt a folyamatban - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség Juraj Blanár szlovák külügyminiszter bejelentésére hivatkozva szerdán.

Robert Fico egy múltheti sajtótájékoztatóján jelezte, hogy támogatják az ukrajnai háború rendezését célzó amerikai béketervet
Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova

A szlovák külügyi tárca vezetője egyúttal közölte: megbízást adott Marek Estok külügyi államtitkárnak, hogy ezt a szlovák álláspontot terjessze elő az Európai Unió képviselőinek a témában szerda délután sorra kerülő online egyeztetésén. A pozsonyi külügyminisztérium közlése szerint az államtitkár az egyeztetésen hangsúlyozni fogja, hogy a béketárgyalásoknak mindegyik, a konfliktusban érintett fél részvételével kell lezajlaniuk.

Úgy, ahogy az most Donald Trump vezetése alatt zajlik, mivel csak a kölcsönös párbeszéd és a kompromisszumkeresés által lehet elérni a békét, és főként leállítani az értelmetlen öldöklést - írta a szlovák külügyminisztérium. Robert Fico szlovák miniszterelnök már egy múltheti sajtótájékoztatóján jelezte, hogy támogatják az ukrajnai háború rendezését célzó amerikai béketervet, ugyanakkor azt mondta: annak megvalósításához elengedhetetlen, hogy az elképzeléssel Ukrajna is egyetértsen. Az amerikai béketervet a múlt héten mutatták be, majd abban az amerikai és ukrajnai küldöttség svájci egyeztetésén több változtatást végrehajtottak.

