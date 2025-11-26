Tovább veri az ég Thaiföldet

A thaiföldi hatóságok szerdán helikopterrel kezdik evakuálni a súlyos betegeket egy kórházból, amelyet a régióban évek óta a legsúlyosabb árvíz sújtott, miközben a halálos áldozatok száma 33-ra emelkedett, és további esőzések várhatók.

Thaiföld legsúlyosabban érintett városában, a déli Hatjajban egy közegészségügyi tisztviselő szerint helikopterek szállítanak élelmiszert és menekítenek betegeket, miután elöntötte a víz a kórház első emeletét. Az intézményben hatszáz beteget ápolnak, közülük ötvenet intenzív osztályon. A kormány előző nap rendkívüli állapotot hirdetett a déli Szongkhla tartományban, mivel a meteorológiai szolgálat további csapadékot jósol. Mintegy 20 helikopter és kétszáz hajó vett részt a hatjaji mentési munkálatokban, de nehezen tudták elérni a bajba jutott embereket - mondta Sziripong Angkaszakulkiat kormányszóvivő újságíróknak.

A múlt héten egy nap alatt Hatjajban 335 milliméter eső esett. A belügyminisztérium szerint 9 thaiföldi tartományban több mint 980 ezer otthon és több mint 2,7 millió embert érintett az áradásokban. A haditengerészet közölte, hogy a délkelet-ázsiai ország egyetlen repülőgép-hordozója kedden elindult kikötőjéből, hogy légi támogatást nyújtson, orvosi segítséget, élelmiszert juttasson a térségbe - közölte a haditengerészet.