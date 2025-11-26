2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Többen is megsérültek a Csebokszaryt ért dróntámadásban

Egy tinédzser is az áldozatok között van

MH
 2025. november 26. szerda. 9:11
"Az ukrán fegyveres erők támadása a város ellen hatalmas volt, két lakóépület is megrongálódott. Két lakos megsérült, minden áldozatot azonnal elláttak, és megkapták a szükséges orvosi ellátást - közölte Telegram-csatornáján Oleg Nyikolajev, a Csuvas Köztársaság kormányzója.

Többen is megsérültek a Csebokszaryt ért dróntámadásban
Többen is megsérültek a Csebokszaryt ért dróntámadásban - Korábbi képünk azt illusztrálja, hogy Taganrogban és a Rosztovi terület Nyeklinovski járásában három ember meghalt és nyolc megsebesült
Fotó: AFP/Stringer

"A helyzet ellenőrzés alatt áll, és nincs támadásveszély. A mentőszolgálatok a helyszínen dolgoznak. A megrongálódott épületekből ideiglenesen evakuált lakók már visszatérnek. Minden szükséges támogatást megadunk azoknak, akiknek szükségük van rá” – idézte a regionális vezetőt a Ria Novosztyi.

Csebokszari megbízott polgármestere, Stanislav Trofimov arról számolt be, hogy a Leninszkij járás egyik negyedében lakókat egy iskolába evakuálták, a szakemberek pedig felmérik a károkat és helyreállítják azokat. A hatóságok később feloldották a város egy részén bevezetett forgalmi korlátozásokat

Az egyik leghosszabb és legsúlyosabb dróntámadás előestéjén Oroszország déli régióit érték célpontok. Taganrogban és a Rosztovi terület Nyeklinovski járásában három ember meghalt és nyolc megsebesült. Kubanban kilencen sérültek meg.

Az ukrán fegyveres erők naponta támadnak drónokkal civil célpontokat oroszországi régiókban. A hadsereg légi, tengeri és szárazföldi precíziós fegyverekkel, valamint drónokkal válaszol, kizárólag katonai létesítményeket és ukrán védelmi ipari vállalatokat célozva meg.

