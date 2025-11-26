Szép örökséget hagyott hátra Gene Hackman

Eddig már több mint kétmillió dollár (660 millió forint) folyt be a 95 éves korában idén elhunyt Gene Hackman hagytékának árveréséből, amelynek harmadik, utolsó szakasza december 4-ig tart - számolt be róla a Bonhams aukciósház.

A hagyatékban az Oscar-díjas színész filmes relikviái, a pályafutásával kapcsolatos dokumetumok, levelek, fényképek is szerepelnek. Az eddig elkelt tárgyak között a People magazin írása szerint Hackman három Golden Globe-díja is ott volt. A színész a díjakat a Wes Anderson rendezésében készült Tenenbaum, a háziátokért (2002) és a Clint Eastwood Nincs bocsánat (1993) című filmjében nyújtott alakításáért kapta, és 2003-ban neki ítélték oda a Cecil B. DeMille-díjat is.

A Tenenbaumért átvett díj 50 ezer dollárért (16,5 millió forintért), a Nincs bocsánatért kapott 43 ezer dollárért (14,2 millió forintért), a Cecil B. DeMille-díja pedig 33 280 dollárért (11 millió forintért) talált gazdára az aukción. A Gene Hackman Gyűjtemény: Egy élet a művészetben, III. rész című árverésen, amely december 4-ig tart, többek között Hackman Seiko, Victorinox, Timex és Breitling óráira, valamint saját alkotásaira, köztük A bárányok hallgatnak című filmhez készített korai vázlatára, stúdiófelszereléseire, valamint filmes pályájának egyéb emléktárgyaira lehet licitálni.

Az utolsó éveiben visszavonultan élő Gene Hackman feleségével, Betsy Arakawával együtt februárban hunyt el Santa Fe-i birtokán.