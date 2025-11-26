2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Sarkozy volt elnöknek hat hónapos börtönbüntetéssel kell szembenéznie

20 millió eurós túlköltés

MH
 2025. november 26. szerda. 20:39
Megosztás

Franciaország egykori államfője, Nicolas Sarkozy egy újabb bírósági ügyben hat hónapos börtönbüntetést kell letöltenie illegális kampányfinanszírozás miatt.

Sarkozy volt elnöknek hat hónapos börtönbüntetéssel kell szembenéznie
Nicolas Sarkozy volt francia elnököt megfosztották a Becsületrend kitüntetésétől
Fotó: AFP/Hugo Mathy

A párizsi Kassációs Bíróság elutasította a 70 éves férfi fellebbezését az elítélése ellen. Ez most jogilag kötelező érvényű.

20 millió túlköltött

Az ügy nem a líbiai ügy, amiért Sarkozy nemrég börtönbe került. Ehelyett Sarkozy 2012-es sikertelen újraválasztásáról és csapata által erre használt forrásokról szól. A franciaországi választási kampányra fordított kiadásokat korlátozzák, hogy egyenlőbb esélyeket teremtsenek a jelöltek között. 2012-ben az engedélyezett felső korlát 22,5 millió euró volt.

A tavalyi fellebbezési eljárásban a bíróság megállapította, hogy Sarkozy csapata legalább körülbelül 20 millió euróval túllépte ezt a költséghatárt. A további kiadások elfedése érdekében a költségeket állítólag egy pártja, az UMP – a most Les Républicains – által átnevezett – kitalált számlákkal elrejtették. Nem állítólag Sarkozy találta fel a rendszert, de állítólag figyelmen kívül hagyta a fontos nyomokat. Összesen egy év börtönbüntetésre ítélték, ebből hat hónap próbaidőn volt.

Sarkozy elutasította a vádakat. Ügyvédje, Vincent Desry azt mondta: "Nicolas Sarkozy teljesen ártatlan abban, amivel ebben az ügyben vádolják." Nem vállalt semmilyen pénzt, és nem tudta, hogy a költséghatárt túllépték.

A volt elnök számára ez a döntés újabb keserű vereség a francia igazságszolgáltatással vívott kemény harcában, amely évek óta tart. Az év elején körülbelül három hónapig bokakarkötőt kellett viselnie. A büntetést vesztegetés és engedély nélküli befolyásolás miatt szabták ki – olyan vádak, amelyeket Sarkozy mindig tagadott.

És mivel állítólag pénzt kért Líbiától a 2007-es választási kampányához, a francia polgári jobboldal egykori sztárja alig több mint egy hónapja került börtönbe. Sarkozy ebben az ügyben is tagadta az összes vádat. Botránynak nevezte elítélését, és fellebbezést nyújtott be.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink