Sarkozy volt elnöknek hat hónapos börtönbüntetéssel kell szembenéznie

A párizsi Kassációs Bíróság elutasította a 70 éves férfi fellebbezését az elítélése ellen. Ez most jogilag kötelező érvényű.

20 millió túlköltött

Az ügy nem a líbiai ügy, amiért Sarkozy nemrég börtönbe került. Ehelyett Sarkozy 2012-es sikertelen újraválasztásáról és csapata által erre használt forrásokról szól. A franciaországi választási kampányra fordított kiadásokat korlátozzák, hogy egyenlőbb esélyeket teremtsenek a jelöltek között. 2012-ben az engedélyezett felső korlát 22,5 millió euró volt.

A tavalyi fellebbezési eljárásban a bíróság megállapította, hogy Sarkozy csapata legalább körülbelül 20 millió euróval túllépte ezt a költséghatárt. A további kiadások elfedése érdekében a költségeket állítólag egy pártja, az UMP – a most Les Républicains – által átnevezett – kitalált számlákkal elrejtették. Nem állítólag Sarkozy találta fel a rendszert, de állítólag figyelmen kívül hagyta a fontos nyomokat. Összesen egy év börtönbüntetésre ítélték, ebből hat hónap próbaidőn volt.

Sarkozy elutasította a vádakat. Ügyvédje, Vincent Desry azt mondta: "Nicolas Sarkozy teljesen ártatlan abban, amivel ebben az ügyben vádolják." Nem vállalt semmilyen pénzt, és nem tudta, hogy a költséghatárt túllépték.

A volt elnök számára ez a döntés újabb keserű vereség a francia igazságszolgáltatással vívott kemény harcában, amely évek óta tart. Az év elején körülbelül három hónapig bokakarkötőt kellett viselnie. A büntetést vesztegetés és engedély nélküli befolyásolás miatt szabták ki – olyan vádak, amelyeket Sarkozy mindig tagadott.

És mivel állítólag pénzt kért Líbiától a 2007-es választási kampányához, a francia polgári jobboldal egykori sztárja alig több mint egy hónapja került börtönbe. Sarkozy ebben az ügyben is tagadta az összes vádat. Botránynak nevezte elítélését, és fellebbezést nyújtott be.