Rutte bejelenti XXL katonai segélyt Ukrajnának

Mark Rutte NATO-vezető, elmagyarázza, hogyan gyorsítja fel az úgynevezett Purl program a fegyverszállítást.

Ukrajna az év végéig ötmilliárd dolláros katonai segélyt kap. Ezt Mark Rutte NATO főtitkára jelentette be a spanyol El Pais újságnak. A támogatást az úgynevezett Purl program biztosítja, amelynek célja a fegyverszállítás felgyorsítása és azok hatékonyabbá tétele.

Mi az a Purl program?

A Purl program a "Prioritized Ukraine Requirements List" rövidítése. Ez az Egyesült Államok és a NATO közös kezdeményezése. Ukrajna éppen a legsürgetőbb védelmi szükségleteinek listáját állítja össze, és a NATO tagállamai közvetlenül az amerikai készletekből finanszírozzák ennek a felszerelésnek a beszerzését.

Havonta egymilliárd dollár

Mark Rutte elmagyarázta, hogy Ukrajna havonta körülbelül egymilliárd dollár értékű fegyvert kap. Ez a "alapvető felszerelés" Ukrajnába érkezik – mondta az "El Pais" szerint. Különösen fontosak az európai hozzájárulások, még akkor is, ha bizonyos képességeket csak az USA tud biztosítani.

Rutte elmagyarázta, hogy Donald Trump amerikai elnök beleegyezett abba, hogy az amerikai fegyvereket Kanada és európai szövetségesei is finanszírozzák. "

Európa készletei csökkennek

Az európai országok továbbra is saját készleteikből szállítanak fegyvereket, bár ezek lassan kimerülnek a több évnyi háború után. Ennek ellenére további szállítások lehetségesek Rutte szerint. A Purl mellett vannak olyan kezdeményezések, mint például a cseh lőszertámogatás vagy Litvánia, valamint Dánia védelmi eszközök beszerzésére irányuló projektek.

Németország 150 millió eurót biztosít

Nyolc európai ország nemrégiben 500 millió dollárt ígért katonai felszerelésre és lőszerre. Az RBC Ukrajna szerint Németország további legalább 150 millió eurós hozzájárulást tervez a Purl programhoz.