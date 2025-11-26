Robbanások rázzák meg Putyin csúcstechnológiás fegyvergyárát

Dróntámadások rázzák meg az orosz Csebokszari városát. A folyamat során egy újabb elektronikai hadviselési üzemet is találtak el.

Szerda este dróntámadás történt az oroszországi Csebokszari város ellen, a Csuvasszia régióban. A város körülbelül 970 kilométerre fekszik az ukrán határtól.

A Kijevi Independent szerint az első robbanás helyi idő szerint hajnali 2:40 körül történt. További robbanásokat jelentettek a város szélén, valamint a mintegy tíz kilométerre lévő Lapsary falu közelében. A Telegram videói szerint vastag füstfelhőket és tűzeket mutatnak egy kerületben. Ukrajna még nem nyilatkozott a támadásról.

A helyi hatóságok azóta megerősítették a támadást. Oleg Nikolajev, a Csuvasszia régió vezetője elmondta, hogy drónok támadták meg a régiót. Két ember, köztük egy tinédzser is megsérült. Ezen felül két lakóépület is megrongálódott. Ezt az információt nem lehetett függetlenül ellenőrizni. A támadás pontos háttere is nem tisztázott.

Elektronikai hadviselési üzem célpontként

Az orosz Telegram csatornák arról számoltak be, hogy a VNIIR Progress gyárat Cheboksaryban megtámadták. Ez az intézet elektronikus hadviselési rendszereket fejleszt, beleértve a Kometa antennát, amely képes zavarni műholdas, rádiós és radar jeleket. Az üzem szankciók alatt áll az USA és az EU részéről.

Júniusban az üzemet ukrán dróntámadás célpontja volt, amely nagy robbanásokat és tüzeket okozott. Ekkor az ukrán vezérkar kijelentette, hogy gyengíteni akarja Oroszország képességét precíziós fegyverek alkatrészeinek gyártására.