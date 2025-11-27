Patrióta siker, hogy megállapodás született az uniós egyszerűsítési csomagról

Lezárultak az intézményközi tárgyalások, és hivatalosan is megszületett az első uniós egyszerűsítési jogszabálycsomag - közölte Győri Enikő, a Fidesz európai parlamenti képviselője, a Patrióták Európáért frakció gazdasági felelőse.

A politikus szerint a baloldali frakciók igyekeztek lassítani a folyamatot és újabb adminisztratív terheket róni a vállalkozásokra, ezt azonban a Patrióták megakadályozták. A végleges kompromisszum Győri Enikő értékelése szerint valódi könnyítéseket tartalmaz az európai - köztük a magyar - cégek számára, és elősegíti a finanszírozáshoz való hozzáférésüket.

A csomag értelmében az uniós garanciaprogram, az InvestEU forrásai 2,9 milliárd euróval bővülnek. Győri Enikő hangsúlyozta: a magyar vállalkozások is részesülhetnek ebből, mivel a program nem alkalmaz kettős mércét és nem szolgál politikai nyomásgyakorlást. A képviselő kiemelte, hogy jobboldali nyomásra a jelentéstételi küszöb háromszorosára emelkedik, így a 300 ezer euró alatti projektek mentesülnek a kötelező beszámolás alól, továbbá kikerült a jogszabályból a zöld átálláshoz kapcsolódó többlet-jelentéstételi kötelezettség. Védőkorlátok biztosítják azt is, hogy a kis- és középvállalkozásokat ne szorítsák háttérbe a nagy multinacionális vállalatok leánycégei a források elérésekor.

"Ez a csomag érdemi könnyítést jelent, és nagy Patrióta siker: több forrás, kevesebb bürokrácia. A frakcióban mi ebben hiszünk, és dolgozunk tovább egy versenyképes Európáért. Hosszú még az út, de kitartóak vagyunk" - fogalmazott közleményének végén Győri Enikő, az egyszerűsítési csomag Patrióta témafelelőse.