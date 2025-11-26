Optimizmus a Fehér Házban

Donald Trump amerikai elnök csak "néhány vitatott pontot" lát az ukrajnai háború befejezésére irányuló erőfeszítésekben. Bejelentette, hogy különleges megbízottját, Steve Witkoffot Moszkvába küldi tárgyalásokra Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A Kreml szerdán megerősítette, hogy Witkoff látogatását a jövő hétre tervezték.

Trump reményét fejezte ki, hogy "hamarosan" találkozik Putyinnal és Ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjal – "de csak akkor, ha megállapodás született a háború befejezéséről, vagy a tárgyalások utolsó szakasza" – tette hozzá.

Még mindig vannak "érzékeny" pontok, amelyeket tisztázni kell

Trump szóvivője, Karoline Leavitt korábban azt mondta, hogy még mindig vannak "érzékeny, de nem leküzdhetetlen" pontok, amelyeket tisztázni kell az Ukrajnával és Oroszországgal folytatott tárgyalásokon. Dan Driscoll amerikai védelmi miniszter magabiztos volt egy orosz kormány képviselőivel folytatott találkozó után. "A tárgyalások jól haladnak, és továbbra is optimisták vagyunk" – mondta szóvivője.

Trump a Truth Social az írja, hogy Witkoffnak Moszkvába kell utaznia, hogy lezárja az ukrajnai megállapodás tárgyalásait. Veje és tanácsadója, Jared Kushner elkísérheti Witkoffot – mondta Trump az elnöki Air Force One repülőgépen az újságíróknak, számol be a focus.de.