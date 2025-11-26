Nincs új kockázatot teremtő hatása Orbán Viktor levelének

Orbán Viktor magyar miniszterelnök levelének az Ukrajnának szánt pénzügyi segítség blokkolásáról nincs új kockázatot teremtő hatása, Ukrajna és az EU folytatják a finanszírozási döntés összehangolását - jelentette ki Tarasz Kacska, az európai és euroatlanti integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes szerdán újságírók előtt.

"Magyarország álláspontja semmilyen módon nem változott, folytatódnak a viták. Párbeszédünk és következetes munkánk van az Európai Unióval" - idézte a kormányfőhelyettest az Ukrinform hírügynökség.

Kacska emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság korábban már három finanszírozási opciót is javasolt a tagállamoknak az Ukrajnának nyújtandó támogatásra, köztük egy jóvátételi hitelt. "Ez teret ad arra, hogy az Európai Tanács decemberi üléséig meg lehessen hozni egy olyan döntést, amely lehetővé teszi az eszközök kiutalásáról szóló rendelet elfogadását" - tette hozzá Kacska.