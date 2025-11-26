Külföld
Nincs új kockázatot teremtő hatása Orbán Viktor levelének
Az ukrán kormányfőhelyettes az Ukrajnának szánt pénzügyi segítség blokkolásáról beszélt
"Magyarország álláspontja semmilyen módon nem változott, folytatódnak a viták. Párbeszédünk és következetes munkánk van az Európai Unióval" - idézte a kormányfőhelyettest az Ukrinform hírügynökség.
Kacska emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság korábban már három finanszírozási opciót is javasolt a tagállamoknak az Ukrajnának nyújtandó támogatásra, köztük egy jóvátételi hitelt. "Ez teret ad arra, hogy az Európai Tanács decemberi üléséig meg lehessen hozni egy olyan döntést, amely lehetővé teszi az eszközök kiutalásáról szóló rendelet elfogadását" - tette hozzá Kacska.