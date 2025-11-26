Nem kérünk a bevándorlókból

Bakondi György emlékeztetett arra, hogy a paktum szerint kvóták alapján kellene elosztani a migránsokat a tagállamok között, ez azonban pénzben megváltható. Magyarországnak minden bevándorló után 20 ezer eurót - mintegy nyolcmillió forintot - kellene fizetnie. Hozzátette, ha az Európai Bizottság szerint veszélyhelyzet van, akkor megváltani sem lehet a migránsokat, hanem mindenkit be kell fogadnunk. „Ez annyira ellentétes a magyar közbiztonsági helyzettel, a magyar emberek 2015-ben nagy többségben kinyilvánított akaratával, hogy ez a magyar kormány számára elfogadhatatlan, ezt így nem hajtjuk végre, mert értelmetlenné tenni mindazt az erőfeszítést, amelyet nemzeti erőforrásokból a magyar emberek védelmében az elmúlt tíz évben a határon tettünk” - jelentette ki.

Elfogadhatatlannak nevezte, hogy az EU kategóriákba sorolta a tagállamokat, eszerint Spanyolország, Olaszország és Görögország, illetve Ciprus a migrációs nyomás alatt álló országok közé tartozik, Magyarországon pedig nincs migrációs nyomás. „A számok ezzel ellentétesek: csak az idén több mint 12 ezer határsértőt fogtunk el, az elmúlt években a szerbiai határszakaszon több mint egymillió illegális bevándorlót tartóztattunk fel, és több mint 1,4 millió menekült érkezett Ukrajnából” - mutatott rá. Megemlítette, hogy a szlovák és az osztrák belügyminiszter keddi találkozójuk után elmondták, hogy a migrációs paktum szerinti kvóták alapján a két ország nem fogad be senkit, és keresik a megoldást arra, hogy az EU határain kívül bírálják el a menekültügyi kérelmeket. Magyarországnak azért kell napi egymillió eurós bírságot fizetnie, mert a kezdetektől úgy gondolja, hogy illegálisan, bűnözők által támogatott, ismeretlen személyazonosságú emberek nem léphetnek be magyar területre, az EU schengeni határán kívül kell elbírálni a menekültügyi kérelmeket, és csak az léphet be, aki menekült státuszt kapott - mondta.

A felvetésre, miszerint Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-képviselője azt mondta, Magyarország nem tesz eleget a migráció visszaszorításáért, úgy reagált, hogy a Tisza Pártnak korábban is voltak szakértői megnyilatkozásai, amelyek fontosnak tartották a migránsok beengedését Szíriából, Ukrajnából arra hivatkozva, hogy szükség van munkaerőre, magas minőségű szakemberekre. Az érvek 2015 óta ismerősek, de ezek azóta megkoptak, és a tények, az évi egymillió fő beáramlása, a szociális feszültségek, a köztörvényes bűncselekmények sokasága, és a terrorcselekmények azt mutatták, hogy ez nem jó irány - fogalmazott.

A főtanácsadó a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában többek között kijelentette: az Európai Unió nemzetállamai a brüsszeli központtól szögesen ellentétes álláspontot képviselve belátják, hogy nem szabad beengedni kontroll nélkül az illegális bevándorlókat, hanem az unión kívül kell elbírálni a kérelmüket, és csak azok jöhessenek be, akik menekültstátuszt kaptak.