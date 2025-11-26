2025. december 7., vasárnap

Külföld

Moszkva pozitívan fogadta az új amerikai béketerv egyes részeit

A javaslat a korábbi, 28 pontos béketerv egy szűkített változata

MH
 2025. november 26. szerda. 22:07
Oroszország hivatalosan is megkapta az Egyesült Államok legfrissebb, az ukrajnai háború lezárását célzó béketervének tervezetét, amelyet a Kreml illetékesei már tanulmányoznak.

Jurij Usakov hangsúlyozta, hogy Oroszország hosszú távú békés rendezésre törekszik Ukrajnával
Fotó: AFP/Pool/Maxim Shemetov

Jurij Usakov, Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója megerősítette, hogy bár a dokumentum bizonyos részeit pozitívan ítélik meg, a teljes javaslatcsomag még komoly elemzést igényel - írja a z Apostrophe.ua.

Az Agence France-Presse (AFP) beszámolója szerint a Kreml egyelőre óvatosan nyilatkozik a még nem publikált tervezetről. Usakov egy orosz újságírónak adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a szöveg „valóban komoly elemzést követel”, és Moszkva eddig még senkivel nem kezdett hivatalos egyeztetéseket a tartalomról.

„Egyes aspektusok pozitívan értékelhetők, de sok közülük szakértői szintű, különleges megvitatást igényel” – fogalmazott a tanácsadó, jelezve, hogy a folyamat még a kezdeti szakaszban jár.

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője ugyanakkor leszögezte: Ukrajna és szövetségesei egyetlen közös terven dolgoznak, és nem léteznek alternatív „különutas” projektek. Kijev álláspontja szerint a végső megállapodásnak mindenképpen tükröznie kell az ukrán érdekeket.

Összefoglalónk az Apostrophe.ua tudósítása nyomán, szerkesztve készült.

