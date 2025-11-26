2025. december 7., vasárnap

Előd

Vita a demográfiáról
Merz üzent Putyinnak

Oroszország „percek alatt véget vethetne a háborúnak, ha valóban akarná”

 2025. november 26. szerda. 18:34
Kemény hangvételű beszédet mondott a Bundestagban Friedrich Merz német kancellár, aki szerint a Kreml urának ideje szembenéznie a valósággal.

Friedrich Merz kancellár
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Kay Nietfeld

A kancellár hangsúlyozta: Vlagyimir Putyinnak meg kell értenie, hogy „nincs esélye megnyerni ezt a háborút az európai szabadság és béke rendjének rovására”, miközben megerősítette Berlin elkötelezettségét Kijev folyamatos támogatása mellett.

Merz leszögezte, hogy kormánya számára a béke megőrzése kulcsfontosságú, ám ez nem jelentheti Ukrajna kapitulációját. A kancellár szerint Oroszország „percek alatt véget vethetne a háborúnak, ha valóban akarná”. A politikus kiemelte az európai és amerikai egység fontosságát, figyelmeztetve, hogy Kijev és Brüsszel beleegyezése nélkül nem születhet tartós rendezés.

„Európai ügyekről csak Európa beleegyezésével lehet dönteni. Európa nem egy gyalog a sakktáblán, hanem szuverén játékos, saját érdekekkel és értékekkel” – üzente Merz, reagálva Donald Trump békepróbálkozásaira.

A német vezetés konkrét számokkal is alátámasztotta ígéretét: bejelentették, hogy a jövő évben összesen 11,5 milliárd euróra növelik Ukrajna támogatását. Merz emellett támogatásáról biztosította a befagyasztott orosz vagyon felhasználását a védekezés és újjáépítés finanszírozására - írja a KárpátHír.

