Merz üzent Putyinnak

Kemény hangvételű beszédet mondott a Bundestagban Friedrich Merz német kancellár, aki szerint a Kreml urának ideje szembenéznie a valósággal.

A kancellár hangsúlyozta: Vlagyimir Putyinnak meg kell értenie, hogy „nincs esélye megnyerni ezt a háborút az európai szabadság és béke rendjének rovására”, miközben megerősítette Berlin elkötelezettségét Kijev folyamatos támogatása mellett.

Merz leszögezte, hogy kormánya számára a béke megőrzése kulcsfontosságú, ám ez nem jelentheti Ukrajna kapitulációját. A kancellár szerint Oroszország „percek alatt véget vethetne a háborúnak, ha valóban akarná”. A politikus kiemelte az európai és amerikai egység fontosságát, figyelmeztetve, hogy Kijev és Brüsszel beleegyezése nélkül nem születhet tartós rendezés.

„Európai ügyekről csak Európa beleegyezésével lehet dönteni. Európa nem egy gyalog a sakktáblán, hanem szuverén játékos, saját érdekekkel és értékekkel” – üzente Merz, reagálva Donald Trump békepróbálkozásaira.

A német vezetés konkrét számokkal is alátámasztotta ígéretét: bejelentették, hogy a jövő évben összesen 11,5 milliárd euróra növelik Ukrajna támogatását. Merz emellett támogatásáról biztosította a befagyasztott orosz vagyon felhasználását a védekezés és újjáépítés finanszírozására - írja a KárpátHír.