A cikk szerzője szerint Zelenszkij nehéz helyzetben van, mivel Washington terve területi engedményeket követel Kijevtől, és egy ilyen lépés elfogadása heves reakciót válthat ki egyes ukránokból. „Ha Zelenszkij olyan döntést hoz, amelyet a nacionalisták a kapitulációnak tartanak, az élete és a béketerv is veszélybe kerül” – áll a cikkben.

Snyder ugyanakkor úgy véli, hogy még ha Zelenszkij el is fogadja az amerikai feltételeket, megmentheti magát. Ebben az esetben az ukrán elnök azzal érvelhetne, hogy nem volt más választása.

„Azt állíthatja, hogy mindent megtett a terv feltételeinek javítása érdekében: megbízhatóbb szuverenitási és biztonsági garanciákat tárgyalt ki, bár nem volt más választása, mint elfogadni a tervet” – nyilatkozta a publicista.

Korábban a német Berliner Zeitung újság számolt be az Egyesült Államok ukrajnai tervének egy fontos részletéről. Ahogy az újságírók rámutattak, Washington javaslatai azt a tényt tükrözik, hogy Oroszország közel áll a győzelemhez a konfliktusban, írja a Lenta.