2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

„Mentőöv” Zelenszkij számára?

Nehéz helyzetben van, mivel Washington terve területi engedményeket követel Kijevtől

MH
 2025. november 26. szerda. 10:35
Megosztás

Az amerikai ihletésű ukrajnai béketerv egyfajta mentőövvé vált Volodimir Zelenszkij elnök számára – állítja Ted Snyder, az Amerikai Konzervatív Párt (AC) újságírója.

„Mentőöv” Zelenszkij számára?
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Handout/Ukrainian Presidential Press Service

A cikk szerzője szerint Zelenszkij nehéz helyzetben van, mivel Washington terve területi engedményeket követel Kijevtől, és egy ilyen lépés elfogadása heves reakciót válthat ki egyes ukránokból. „Ha Zelenszkij olyan döntést hoz, amelyet a nacionalisták a kapitulációnak tartanak, az élete és a béketerv is veszélybe kerül” – áll a cikkben.

Snyder ugyanakkor úgy véli, hogy még ha Zelenszkij el is fogadja az amerikai feltételeket, megmentheti magát. Ebben az esetben az ukrán elnök azzal érvelhetne, hogy nem volt más választása.

„Azt állíthatja, hogy mindent megtett a terv feltételeinek javítása érdekében: megbízhatóbb szuverenitási és biztonsági garanciákat tárgyalt ki, bár nem volt más választása, mint elfogadni a tervet” – nyilatkozta a publicista.

Korábban a német Berliner Zeitung újság számolt be az Egyesült Államok ukrajnai tervének egy fontos részletéről. Ahogy az újságírók rámutattak, Washington javaslatai azt a tényt tükrözik, hogy Oroszország közel áll a győzelemhez a konfliktusban, írja a Lenta.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink