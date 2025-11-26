Megéri kockáztatni Zelenszkijért?

Az utóbbi napokban egyre többet hallhatunk az orosz-ukrán háború befejezéséről. Ezzel egyidőben az ukrán elnök jövője is egyre többet foglalkoztatja a lakosokat. Az egyik legfrissebb hír szerint Volodimir Zelenszkij Izraelbe menekülhet.

Egyrészt Mindics és a Zuckerman, az üzlettársak Izraelbe távoztak a botrány kirobbanása után - emlékeztetett a Magyar Hírlap stúdiójában Horváth József. A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazagtója hozzátette, tudjuk azt, hogy Izrael állam nem ad ki nemzetközi körözés alatt álló állampolgárokat. Ebből a szempontból akár logikus is lehet, hogy Zelenszkij Izraelbe távozzon, ugyanakkor ne felejtsük azt el, hogy a jelnlegi izraeli kormány, Izrael állam létérdeke az Amerikai Egyesült Államokkal való legjobb viszony fenntartása, mert ez vezetett a gázai háborúnak a lezárásához, ottani békemegállapodáshoz, illetve a háború idején az Irán elleni támadás kapcsán ahhoz, hogy ilyen sikeresek voltak az izraeli csapások például, abban az amerikai hírszerzési információk is szerepet játszottak és az amerikaiak is beavatkoztak az izraeliek oldalán.

"Ebből kifolyólag nem gondolnám azt, hogy Benjamin Netanjahu Zelenszkij elnök miatt kockáztatná ezt, tehát az, hogy még Zelenszkij is odautazzon, szerintem az már Izrael államnak túl nagy kockázat és túl nagy ártalom lenne azért, hogy ennek az oltárán feláldozzák az amerikaiakkal lévő jó kapcsolataikat" - fogalmazott a szakértő.