Lengyelország három svéd tengeralattjárót vásárol

Lengyelország három A26 Blekinge típusú tengeralattjárót vásáról Svédországtól a haditengerészet számára - jelentette be szerdai sajtóértekezletén Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter.

A kormány szerdán választotta ki a svéd opciót hat ország ajánlata közül. Az A26 Blekinge tengeralattjárók a legalkalmasabbak a balti-tengeri műveletekhez - mondta Kosiniak-Kamysz. Az ügyletet véglegesítő szerződést várhatóan jövő tavasszal írják alá - tette hozzá.

A szerződés egyik feltétele, hogy Svédország egyéb beruházásokat is végrehajtson a lengyel iparban, fejlessze például a hajógyárakat úgy, hogy alkalmasak legyenek a tengeralattjárók szervizelésére. Emellett a svéd fél kötelezettséget vállalna lengyel fegyverek vásárlására.

A három tengeralattjáró közül az elsőt csak viszonylag sokára, 2030-ban szállítanák le. Svédország áthidaló megoldásként 2027-től kölcsön adja egyik saját tengeralattjáróját, hogy a lengyel haditengerészet azon gyakorlatozhasson. Lengyelország jelenleg egyetlen, elavult tengeralattjáróval rendelkezik, amelyet 1985-ben építettek a Szovjetunióban.

A tengeralattjárók beszerzésére az Orka elnevezésű, a lengyel haditengerészet korszerűsítését célzó program keretében kerül sor, amelyet 2013-ban indítottak el, majd 2022-ban aktualizáltak.