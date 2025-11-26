Kiderült, hol dőlhet el a háború sorsa?

Erdogan ismét felajánlotta, hogy náluk tartsák az orosz–ukrán béketárgyalásokat.

A javaslat szerint a felek Isztambulban ülhetnének tárgyalóasztalhoz (képünk illusztráció)

A török Anadolu hírügynökség szerint Recep Tayyip Erdogan török elnök a „hajlandók koalíciójának” találkozóján felajánlotta, hogy Törökország kész helyszínt biztosítani Oroszország és Ukrajna közvetlen tárgyalásaihoz.

A javaslat szerint a felek Isztambulban ülhetnének tárgyalóasztalhoz. A tájékoztatást az elnök szóvivője, Burhanettin Duran közölte.

Erdogan hangsúlyozta, hogy Ankara folyamatos kapcsolatban áll mind Kijevvel, mind Moszkvával, és kész elősegíteni egy olyan párbeszédet, amely közelebb vihet a háború lezárásához. A szóvivő hozzátette:

„Törökország szerint egy olyan tűzszünet, amely az energiaellátásra és a kikötők infrastruktúrájára is kiterjed, megteremthetné a tárgyalások feltételeit.”

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője úgy fogalmazott, hogy Törökország „minden tárgyaló fél számára megfelelő helyszín – írta meg a Mandiner.