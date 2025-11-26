2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Jermak lefagyott Trump bejelentése nyomán

Az amerikai elnök egy pillanat alatt szertefoszlatta Kijev reményeit

MH
 2025. november 26. szerda. 19:59
Frissítve: 2025. november 26. 22:51
Megosztás

Donald Trump amerikai elnök azzal a bejegyzésével, amelyben világossá tette, hogy most nem fog találkozni Zelenszkijjel, meglepte az ukrán elnöki hivatalának vezetőjét, Andrij Jermakot.

Jermak lefagyott Trump bejelentése nyomán
Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője levegőt is nehezen kapott, miközben a The New York Postnak nyilatkozott
Fotó: NurPhoto via AFP/Maxym Marusenko

Trump „egy pillanat alatt semmissé tette Kijev reményeit, hogy ezen a héten béke csúcstalálkozót tartsanak”. A New York Post szerint a bejegyzés láttán eltorzult az arca, idézi a lapot az Orosz Hírek.

Jermak kedden adott interjút a The New York Postnak, éppen abban a pillanatban, amikor Trump a Truth Socialon közzétette, hogy az amerikai hadsereg miniszterét, Dan Driscollt küldi találkozóra az ukránokkal, és Steve Witkoffot, az elnök különmegbízottját Moszkvába, hogy folytassa a békeegyezményről szóló tárgyalásokat – ezzel gyakorlatilag felfüggesztve korábbi szándékát, hogy hálaadás napjáig véget vessen a vérontásnak.

Jermak éppen fél órával korábban nyilatkozott a lapnak, hogy reméli, hogy a háború befejezésére vonatkozó 19 pontos javaslatot elfogadják, lehetőleg Trump és Zelenszkij aláírásával Mar-a-Lago-ban az ünnepek alatt. „Miután elolvasta a bejegyzést, Jermak arca láthatóan megváltozott – egyértelműen lesújtotta a hír” – fogalmaz a lap. Amikor megkérték, hogy reagáljon, „azt kérte, hogy 24 óra múlva keressék meg újra, hogy átgondolja az új helyzetet” – áll a cikkben.

„Meg kell várni és megérteni, milyen állásponttal érkezik Driscoll, és beszélni kell Witkoffal, hogy megértsük, milyen állásponttal utazik Moszkvába… Trump elnök előnye, hogy nagyon gyorsan megváltoztathatja álláspontját” – jelentette ki Jermak.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink