Jermak lefagyott Trump bejelentése nyomán

Donald Trump amerikai elnök azzal a bejegyzésével, amelyben világossá tette, hogy most nem fog találkozni Zelenszkijjel, meglepte az ukrán elnöki hivatalának vezetőjét, Andrij Jermakot.

Trump „egy pillanat alatt semmissé tette Kijev reményeit, hogy ezen a héten béke csúcstalálkozót tartsanak”. A New York Post szerint a bejegyzés láttán eltorzult az arca, idézi a lapot az Orosz Hírek.

Jermak kedden adott interjút a The New York Postnak, éppen abban a pillanatban, amikor Trump a Truth Socialon közzétette, hogy az amerikai hadsereg miniszterét, Dan Driscollt küldi találkozóra az ukránokkal, és Steve Witkoffot, az elnök különmegbízottját Moszkvába, hogy folytassa a békeegyezményről szóló tárgyalásokat – ezzel gyakorlatilag felfüggesztve korábbi szándékát, hogy hálaadás napjáig véget vessen a vérontásnak.

Jermak éppen fél órával korábban nyilatkozott a lapnak, hogy reméli, hogy a háború befejezésére vonatkozó 19 pontos javaslatot elfogadják, lehetőleg Trump és Zelenszkij aláírásával Mar-a-Lago-ban az ünnepek alatt. „Miután elolvasta a bejegyzést, Jermak arca láthatóan megváltozott – egyértelműen lesújtotta a hír” – fogalmaz a lap. Amikor megkérték, hogy reagáljon, „azt kérte, hogy 24 óra múlva keressék meg újra, hogy átgondolja az új helyzetet” – áll a cikkben.

„Meg kell várni és megérteni, milyen állásponttal érkezik Driscoll, és beszélni kell Witkoffal, hogy megértsük, milyen állásponttal utazik Moszkvába… Trump elnök előnye, hogy nagyon gyorsan megváltoztathatja álláspontját” – jelentette ki Jermak.