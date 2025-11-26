Izraelben több ezer katona szenved mentális betegségben a gázai háború után

Izrael leghosszabb háborúja a Hamász ellen több ezer katonára súlyos pszichológiai terhet rótt. A trauma és a depresszió jelentős növekedést eredményezett az öngyilkosságok számában.

Az izrael és a Hamász közötti háború sok katonán mély sebeket hagyott. A Hamasz 2023. október 7-i támadása óta mintegy 11 000 katona szenvedett mentális betegségekben, mint például poszttraumás stressz zavar (PTSD), depresszió vagy szorongás, a Védelmi Minisztérium szerint.

Az AP jelentése szerint ez a szám Izrael alapítása óta dokumentált esetek több mint egyharmadát teszi ki. Az öngyilkosságok számának növekedése különösen ijesztő: 2024-ben 21 katona vesztette életét – ez jelentősen több, mint a háború előtti évi 13 eset átlag.

Ezen túlmenően 2024 januárja és 2025 júliusa között közel 280 katona próbált öngyilkos életet vetni, de megmentették őket.

A hadsereg által hozott intézkedések nem elegendőek

Bár az izraeli hadsereg kezdetben bevezette az olyan intézkedéseket, mint a telefonos segélyvonalak és csoportos terápiák, a szakértők úgy vélik, hogy ez a támogatás nem elegendő. A hosszú és intenzív háború annyi terhet rót sok katonára, hogy alig tudnak pihenni.

Olyan pszichológusok, mint Tuly Flint, elmagyarázzák, hogy a kezeletlen trauma hosszú távon nemcsak az érintett személyeket, hanem családjukat és egész társadalmukat is terhelheti.