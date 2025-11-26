2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Izrael átadott tizenöt palesztin holttestet a Nemzetközi Vöröskeresztnek

Izrael eddig összesen 345 palesztin holttestet küldött vissza Gázába

MH/ MTI
 2025. november 26. szerda. 17:33
Az izraeli hadsereg szerdán átadta tizenöt palesztin földi maradványait a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek a Gázai övezet középső részén található Kisszufim határátkelőnél.

Izrael átadott tizenöt palesztin holttestet a Nemzetközi Vöröskeresztnek
A Hamász katonái őrzik Gáza városban az izraeli túszok holttesteit keresőket
Fotó: AFP/Omar Al-Qattaa

Az október közepén megkötött gázai tűzszünet feltételei szerint Izrael minden egyes visszaadott túsz holttestéért cserébe tizenöt palesztin holttestet ad át. Kedd este a palesztinok átadták a 2023. október 7-i mészárlásban Beéri kibucban meggyilkolt Dror Or földi maradványait.

A gázai egészségügyi minisztérium szerint Izrael eddig összesen 345 palesztin holttestet küldött vissza Gázába. Két halott túsz - egy izraeli és egy thaiföldi állampolgár - továbbra is Gázában van.

A Hamász szerdán közölte, hogy eltökélt szándéka tartani magát a megállapodáshoz, és mindkettőjüket visszaadni Izraelnek. A tűzszüneti megállapodás szerint az első szakaszban a Gázai övezetből átadnak minden elraboltat Izraelnek, majd megkezdődhet a rendezés második szakasza.

Szerdán Kairóban török, katari és egyiptomi tisztviselők elkezdték megvitatni az októberben kezdődött tűzszünet második szakaszát. A megállapodás következő szakaszában nemzetközi stabilizációs erőt kell a Gázai övezetbe telepíteni, valamint létre kell hozni egy nemzetközi testületet, amely a Gázai övezetet irányítaná, és felügyelné az újjáépítést.

A fegyveres nemzetközi stabilizációs erőnek a biztonság fenntartása mellett le kellene fegyvereznie a Hamász iszlamista terrorszervezetet. Izrael egyik kulcsfontosságú követelése az övezet demilitarizálása és a Hamász irányító szerepének felszámolása.

