Külföld
Izrael átadott tizenöt palesztin holttestet a Nemzetközi Vöröskeresztnek
Izrael eddig összesen 345 palesztin holttestet küldött vissza Gázába
Az október közepén megkötött gázai tűzszünet feltételei szerint Izrael minden egyes visszaadott túsz holttestéért cserébe tizenöt palesztin holttestet ad át. Kedd este a palesztinok átadták a 2023. október 7-i mészárlásban Beéri kibucban meggyilkolt Dror Or földi maradványait.
A gázai egészségügyi minisztérium szerint Izrael eddig összesen 345 palesztin holttestet küldött vissza Gázába. Két halott túsz - egy izraeli és egy thaiföldi állampolgár - továbbra is Gázában van.
A Hamász szerdán közölte, hogy eltökélt szándéka tartani magát a megállapodáshoz, és mindkettőjüket visszaadni Izraelnek. A tűzszüneti megállapodás szerint az első szakaszban a Gázai övezetből átadnak minden elraboltat Izraelnek, majd megkezdődhet a rendezés második szakasza.
Szerdán Kairóban török, katari és egyiptomi tisztviselők elkezdték megvitatni az októberben kezdődött tűzszünet második szakaszát. A megállapodás következő szakaszában nemzetközi stabilizációs erőt kell a Gázai övezetbe telepíteni, valamint létre kell hozni egy nemzetközi testületet, amely a Gázai övezetet irányítaná, és felügyelné az újjáépítést.
A fegyveres nemzetközi stabilizációs erőnek a biztonság fenntartása mellett le kellene fegyvereznie a Hamász iszlamista terrorszervezetet. Izrael egyik kulcsfontosságú követelése az övezet demilitarizálása és a Hamász irányító szerepének felszámolása.