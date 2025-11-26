Hazatoloncolták az afgán családokat

Taki Dzsavád elmondta, hogy az emberek hónapok óta a főváros, Iszlámábád egyik parkjában táboroztak, ahonnan hétfő este, egy razzia során távolították el őket. A kitoloncolást a két országot elválasztó torkami határátkelőnél hajtották végre - tette hozzá. A pakisztáni hatóságok 2023 szeptemberétől már több mint 1,7 millió, az országban papírok nélkül tartózkodó afgánt küldtek haza.

Az utóbbi négy évtizedben afgánok milliói menekültek Pakisztánba, ahol zömében két, Afganisztánnal szomszédos tartományban - az északnyugat-pakisztáni Hajbar-Pahtunhvában, illetve a délnyugati Beludzsisztánban - telepedtek le. A két ország között emellett októberben súlyos, sok halálos áldozattal járó összecsapások törtek ki, és bár a feleknek sikerült fegyverszünetről megállapodnia, a részleteket több tárgyalási forduló ellenére sem sikerült pontosítani, mivel a biztonsági kérdésekben nem tudtak megegyezni.