Hatalmas rakétatámadásra figyelmeztetnek Ukrajna ellen

A korábban kelet-Oroszországban állomásozó repülőgépek a Murmanszki Olenya repülőtéren landoltak. Ez az új helyszín 1800 kilométerre van Kelet-Ukrajnától. A szakértők ezt egyértelmű jeleként látják egy hatalmas támadás előkészítésének Ukrajna ellen - írja a militarnyi.com.

A Tu-22M3 repülőgépek a rettegett Kh-22 és Kh-32 szuperszonikus cirkálórakéták hordozói. Ezek a rakéták rendkívül nehéz célpontokat jelentenek az ukrán légvédelem számára nagy sebességük és 22 kilométeres repülési magasságuk miatt. A lövedékek, amelyek akár 1000 kilométer hatótávolsággal is rendelkeznek, lehetővé teszik Vlagyimir Putyin légierejének bombázóinak, hogy új bázisukról elérjék Ukrajna belső területeinek mély célpontjait.

Eredetileg a Kh-22-t hajóellenes rakétaként tervezték, és egy hatalmas, 960 kilogrammos hagyományos robbanófejet hordoz. Bár nem túl pontos, a hatalmas robbanóerő hatalmas pusztítást okoz, ha földi célpontok ellen használják. A megnagyobbított harckocsiknak köszönhetően a modernizált Kh-32 akár 1000 kilométeres hatótávolságot is kínál, valamint továbbfejlesztett, interferenciáálló, irányítási rendszert biztosít.

Ukrajna 2025 júniusi "Pókháló hadművelete" után a megmaradt Tu-22M3-asokat keletre helyezték át, és azóta csak egyszer használták őket. A jelenlegi 16 repülőgép áttelepítése Murmanszkba így jelzi a támadások valószínű újraindítását és fokozódását ezekkel a stratégiailag fontos, de pontatlan és pusztító fegyverekkel. Jó Ukrajna számára, hogy a Murmanszk régiót nemrégiben súlyos viharok sújtották.