Életfogytiglan jár a nőgyilkosságért

Az olasz parlament alsóháza egyhangúlag szavazta meg a kormány által beterjesztett javaslatot kedden, a nők elleni erőszak felszámolásának világnapján. Olaszországban az utóbbi időben megsokasodtak a nők elleni gyilkosságok és egyéb erőszakcselekmények, ami nagy társadalmi felháborodást váltott ki. Különösen nagy felzúdulást keltett egy egyetemi diáklány, Giulia Cecchettin meggyilkolása 2023-ban, ami felerősítette a vitát arról, hogy mi állhat a nők elleni erőszak hátterében az olasz társadalomban.

A kedden jóváhagyott új jogszabály szigorúbb intézkedéseket vezet be több más, nemi alapú bűncselekmény, például a megfélemlítő zaklatás és a bosszúpornó szankcionálására is. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök leszögezte: „a nők elleni erőszak a szabadság elleni támadás, mindannyiunk szabadsága ellen. Olyan elfogadhatatlan jelenség, amely folyamatosan lesújt, és amely ellen fáradhatatlanul küzdenünk kell”.

„Megkétszereztük a menhelyek és az erőszakcselekmények áldozatait segítő központok költségvetési forrásait, forródrótot létesítettünk a bajbajutottaknak, és bevezettünk olyan lépéseket, amelyek innovatív módon erősítik a társadalom tudatosságát a nők elleni erőszak problémájával kapcsolatban” - mondta el a kormányfő, hozzátéve, hogy ezek már konkrét intézkedések, de nem szabad itt megállni, minden nap egyre többet kell tenni az ügy érdekében. Az olasz statisztikai hivatal (Istat) adatai szerint 2024-ben 106 nőt gyilkoltak meg az országban, közülük 62 esetben a nő partnere vagy volt partnere volt az elkövető.