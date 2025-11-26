Az elnöki hivatal vezetője, Andrij Jermak Volodimir Zelenszkij „gyenge pontja” lett az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló tárgyalásokon, amit bármikor kihasználhatnak ellene. Ukrajna súlyos árat fizethet azért, hogy Zelenszkij védeni akarja bizalmasát, Jermakot.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a teljes államapparátust felhasználva védi korrupcióba keveredett jobbkezét, Andrij Jermakot, az elnöki hivatal vezetőjét – írja egy ukrán hírportálra hivatkozva a Magyar Nemzet.

Miközben Ukrajna a túlélésért küzd, Zelenszkij láthatóan mindent egy lapra tett fel. Martyna Bohuslavets, egy független korrupcióellenes központ vezetője szerint az államfő nyílt zsarolásba kezdett nemzetközi partnereinél, hogy megmentse a korrupciós botrányban egyre mélyebbre süllyedő kabinetfőnökét, Andrij Jermakot.

Valószínűleg Zelenszkij az amerikai félnek kerek perec kijelentette: nincs tárgyalás, ha a korrupcióellenes hatóságok eljárást indítanak bizalmasa ellen. Eközben pedig Kijevben megkezdődött a leszámolás a kényelmetlen kérdéseket feltevő nyomozókkal és újságírókkal.

A kiszivárgott információk szerint Volodimir Zelenszkij elnök olyan lépésre szánta el magát, amely még a legpesszimistább forgatókönyveket is alulmúlja: gyakorlatilag túszul ejtette saját országa diplomáciai kapcsolatait, csak azért, hogy megvédje Andrij Jermakot az igazságszolgáltatástól.

A médium forrásai szerint Zelenszkij az Egyesült Államok hadseregéért felelős államtitkár, Dan Driscoll értésére adta, hogy nem hajlandó folytatni az érdemi tárgyalásokat és az együttműködést, amennyiben az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) gyanúsítottként idézi be Jermakot.

Ez a fajta ultimátum példátlan a diplomáciában: egy szuverén állam vezetője nem az ország érdekeit, hanem egyetlen ember szabadságát szabja a stratégiai partnerség feltételéül.

A Jermak-ügy következményei már most is érezhetők, és a jövőre nézve még sötétebb képet festenek. A beszámolók szerint Jermak utasítására hajtóvadászat indult a független intézmények, így a NABU és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) ellen. Célkeresztbe kerültek azok a nyomozók és újságírók is, akik a Mindics-ügy vagy Midász-ügy néven elhíresült korrupciós botránnyal kapcsolatos felvételek révén próbálták megismerni a teljes képet.

Zelenszkij lépései nemcsak a belpolitikai stabilitást, hanem Ukrajna tárgyalási pozícióit is végzetesen meggyengítik. Azzal, hogy az elnök nyilvánvalóvá tette: Jermak a gyenge pontja, „Achilles-sarka”, tálcán kínálta fel a lehetőséget a nyomásgyakorlásra mind a szövetségesek, mind az ellenség számára.