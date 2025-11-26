Külföld
Béketerv: Trump szerint sok kérdés már megoldódott
A Washington által javasolt ukrajnai béketervben szereplő pontok száma 28-ról 22-re csökkent
„Onnan vették át mind a 28 pontot, és végül 22 lett belőle. Sok közülük (kérdés) megoldódott, és valójában nagyon kedvező módon” – idézte Trump elnök szavait az oroszhirek.hu.
Az előzmények részeként a múlt héten derült ki, hogy Washington 28 pontból álló tervet javasolt az ukrán helyzet rendezésére. Ez a program felháborodást váltott ki Kijev európai finanszírozóiból.
Az elmúlt hétvégén az Egyesült Államok és Ukrajna Genfben konzultált Washington béketervéről. Marco Rubio amerikai külügyminiszter a találkozót a konfliktus eddigi legproduktívabbjának nevezte. Később a Politico magazin egy forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy a tárgyalások feszült hangulatban zajlottak. Az ukrán fél ragaszkodott a terv szövegének módosításához. Az RBK-Ukraina állami hírügynökség információi szerint a két ország delegációi a Washington által javasolt program nagy részét jóváhagyták, azonban néhány pontot Trump és Volodimir Zelenszkij találkozóján vitatnak meg, amelynek időpontja még nem ismert.
Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára november 25-én kijelentette, hogy Moszkva az amerikai tervet érdemlegesnek tartja, és az alapul szolgálhat a tárgyalásokhoz.