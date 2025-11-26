Béketerv: Trump szerint sok kérdés már megoldódott

„Ez csak egy vázlat volt. Csak egy vázlat. Nem volt terv. Csak egy koncepció” – mondta az amerikai elnök újságíróknak repülőgépe fedélzetén, úton Floridába, ahol várhatóan a november 27-én a hálaadás napját tölti. Arra kérték, hogy kommentálja a republikánus pártbeli társai kritikáját, akik az amerikai kormány által javasolt béketerv eredeti változatát túl oroszpártinak tartották.

„Onnan vették át mind a 28 pontot, és végül 22 lett belőle. Sok közülük (kérdés) megoldódott, és valójában nagyon kedvező módon” – idézte Trump elnök szavait az oroszhirek.hu.

Az előzmények részeként a múlt héten derült ki, hogy Washington 28 pontból álló tervet javasolt az ukrán helyzet rendezésére. Ez a program felháborodást váltott ki Kijev európai finanszírozóiból.

Az elmúlt hétvégén az Egyesült Államok és Ukrajna Genfben konzultált Washington béketervéről. Marco Rubio amerikai külügyminiszter a találkozót a konfliktus eddigi legproduktívabbjának nevezte. Később a Politico magazin egy forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy a tárgyalások feszült hangulatban zajlottak. Az ukrán fél ragaszkodott a terv szövegének módosításához. Az RBK-Ukraina állami hírügynökség információi szerint a két ország delegációi a Washington által javasolt program nagy részét jóváhagyták, azonban néhány pontot Trump és Volodimir Zelenszkij találkozóján vitatnak meg, amelynek időpontja még nem ismert.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára november 25-én kijelentette, hogy Moszkva az amerikai tervet érdemlegesnek tartja, és az alapul szolgálhat a tárgyalásokhoz.